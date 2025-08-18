Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जन्माष्टमी उत्सव के दौरान दर्दनाक हादसा, रथ के बिजली के तार से टकराने से 5 की मौत, 4 घायल

Hyderabad Tregedy: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जन्माष्टमी के दिन शोभायात्रा के दौरान रथ के हाई-टेंशन तार से टकराने की वजह से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल है।

हैदराबाद तेलंगाना

Devika Chatraj

Aug 18, 2025

Death
हैदराबाद में जन्माष्टमी उत्सव के दौरान 5 की मौत (IANS)

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के रामंतपुर इलाके में रविवार रात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान एक दुखद हादसा हुआ। उप्पल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोकुलनगर में भगवान कृष्ण की शोभायात्रा के दौरान एक रथ हाई-टेंशन बिजली के तारों की चपेट में आ गया, जिसके कारण पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की पहचान

पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब शोभायात्रा का रथ खींचने वाले वाहन की मरम्मत चल रही थी। कुछ स्थानीय युवकों ने रथ को हाथ से खींचने की कोशिश की, तभी रथ ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया। करंट फैलने से रथ खींच रहे नौ लोगों को बिजली का झटका लगा, जिसमें से पांच की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कृष्णा यादव (21), सुरेश यादव (34), श्रीकांत रेड्डी (35), रुद्र विकास (39), और राजेंद्र रेड्डी (45) के रूप में हुई है।

घायलों की हालत नाजुक

घायलों में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का गनमैन श्रीनिवास भी शामिल है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और जन्माष्टमी का उत्सव मातम में बदल गया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रथ की ऊंचाई के कारण यह हादसा कैसे हुआ।

सरकार से सहायता की अपील

भारत राष्ट्र समिति (BRS ) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “रामंतपुर के गोकुलनगर में हुई इस त्रासदी ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। यह बेहद दुखद है कि जन्माष्टमी के जुलूस में बिजली का झटका लगने से पांच लोगों की जान चली गई। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार से उनके परिवारों की सहायता करने की अपील करता हूं।” उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित सावधानी बरतने की मांग की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Published on:

18 Aug 2025 10:33 am

Hindi News / National News / जन्माष्टमी उत्सव के दौरान दर्दनाक हादसा, रथ के बिजली के तार से टकराने से 5 की मौत, 4 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.