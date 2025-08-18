जन्माष्टमी उत्सव के दौरान दर्दनाक हादसा, रथ के बिजली के तार से टकराने से 5 की मौत, 4 घायल

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के रामंतपुर इलाके में रविवार रात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान एक दुखद हादसा हुआ। उप्पल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोकुलनगर में भगवान कृष्ण की शोभायात्रा के दौरान एक रथ हाई-टेंशन बिजली के तारों की चपेट में आ गया, जिसके कारण पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब शोभायात्रा का रथ खींचने वाले वाहन की मरम्मत चल रही थी। कुछ स्थानीय युवकों ने रथ को हाथ से खींचने की कोशिश की, तभी रथ ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया। करंट फैलने से रथ खींच रहे नौ लोगों को बिजली का झटका लगा, जिसमें से पांच की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कृष्णा यादव (21), सुरेश यादव (34), श्रीकांत रेड्डी (35), रुद्र विकास (39), और राजेंद्र रेड्डी (45) के रूप में हुई है।
घायलों में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का गनमैन श्रीनिवास भी शामिल है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और जन्माष्टमी का उत्सव मातम में बदल गया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रथ की ऊंचाई के कारण यह हादसा कैसे हुआ।
भारत राष्ट्र समिति (BRS ) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “रामंतपुर के गोकुलनगर में हुई इस त्रासदी ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। यह बेहद दुखद है कि जन्माष्टमी के जुलूस में बिजली का झटका लगने से पांच लोगों की जान चली गई। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार से उनके परिवारों की सहायता करने की अपील करता हूं।” उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित सावधानी बरतने की मांग की।