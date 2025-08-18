जन्माष्टमी उत्सव के दौरान दर्दनाक हादसा, रथ के बिजली के तार से टकराने से 5 की मौत, 4 घायल

घायलों में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का गनमैन श्रीनिवास भी शामिल है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और जन्माष्टमी का उत्सव मातम में बदल गया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रथ की ऊंचाई के कारण यह हादसा कैसे हुआ।