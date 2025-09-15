हैदराबाद में भारी बारिश का कहर, जनजीवन अस्त-व्यस्त, एक की मौत, तीन लापता, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

शहर के कई प्रमुख इलाके इस बारिश की चपेट में आ गए। शेखपेट, मणिकोंडा, गोलकोंडा, मेहदीपट्टनम, मसाब टैंक, खैरताबाद, जुबली हिल्स और अमीरपेट जैसे क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया। तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी के अनुसार, सिद्दीपेट जिले के नारायणरावपेट में 14 सितंबर सुबह 8:30 बजे से 15 सितंबर सुबह 8:00 बजे तक 245.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सबसे अधिक है। वहीं, रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुरमेट-थटियानाराम में 128 मिमी, मुशीराबाद में 114.5 से 124 मिमी, और अब्दुल्लापुरमेट में 13 सेमी वर्षा हुई। सिकंदराबाद के मुख्य इलाकों में 100 से 124 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई।