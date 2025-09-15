हैदराबाद में भारी बारिश का कहर, जनजीवन अस्त-व्यस्त, एक की मौत, तीन लापता, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में रविवार देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को जलप्रलय की चपेट में ले लिया। भारी वर्षा के कारण सड़कें नदियों में बदल गईं, जलभराव से यातायात ठप हो गया और बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई। इस आपदा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग नालों की तेज धारा में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है।
शहर के कई प्रमुख इलाके इस बारिश की चपेट में आ गए। शेखपेट, मणिकोंडा, गोलकोंडा, मेहदीपट्टनम, मसाब टैंक, खैरताबाद, जुबली हिल्स और अमीरपेट जैसे क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया। तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी के अनुसार, सिद्दीपेट जिले के नारायणरावपेट में 14 सितंबर सुबह 8:30 बजे से 15 सितंबर सुबह 8:00 बजे तक 245.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सबसे अधिक है। वहीं, रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुरमेट-थटियानाराम में 128 मिमी, मुशीराबाद में 114.5 से 124 मिमी, और अब्दुल्लापुरमेट में 13 सेमी वर्षा हुई। सिकंदराबाद के मुख्य इलाकों में 100 से 124 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई।
बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं ने शहरवासियों को झकझोर दिया। मल्लेपल्ली क्षेत्र के अफजल सागर नाले में दो लोग तेज धारा में बह गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक व्यक्ति फिसलकर नाले में गिर पड़ा, और उसे बचाने के प्रयास में उसका दामाद भी बहाव में चला गया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) और पुलिस की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। एक अन्य घटना में, नाले में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुल मिलाकर, तीन अलग-अलग हादसों में तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हैदराबाद और आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में 100-150 मिमी तक बारिश हो सकती है, साथ ही 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने, निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। GHMC ने पंप सेट लगाकर जल निकासी का काम तेज कर दिया है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।