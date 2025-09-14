Patrika LogoSwitch to English

‘मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं…’ असम दौरे पर PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

PM Modi Assam Visit: प्रधानमंत्री मोदी ने असम दौरे के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं।

गुवाहाटी

Devika Chatraj

Sep 14, 2025

PM Modi
प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा (IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) शनिवार को दो दिवसीय असम दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दरांग जिले के मंगलदोई में 6300 करोड़ रुपये की लागत से बने दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके अलावा, पीएम ने गोलाघाट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी का दौरा किया और खानापारा में पशु चिकित्सा मैदान में महान गायक भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया।

जनसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला

दरांग में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा था कि "मोदी नाचने-गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है।" पीएम ने इसे अपमान बताते हुए कहा, "मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, लेकिन जब किसी और का अपमान होता है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे लिए 140 करोड़ देशवासी ही भगवान हैं, वे मेरा रिमोट कंट्रोल हैं।"

कांग्रेस पर घुसपैठ और अवैध कब्जे का आरोप

मोदी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों का समर्थन करने और आस्था के स्थानों व गरीबों-आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। आपको कांग्रेस से सावधान रहना है।" उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अवैध कब्जों से जमीन मुक्त कराई गई है, जिसे अब किसानों और युवा कृषि सैनिकों के लिए परियोजनाओं में उपयोग किया जा रहा है।

मेड इन इंडिया पर जोर

पीएम ने स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए कहा, "कंपनी कोई भी हो, लेकिन सामान भारत में बना होना चाहिए। पैसा किसी का हो, लेकिन पसीना मेरे देश के नौजवानों का होना चाहिए। मेड इन इंडिया में भारत की मिट्टी की महक होनी चाहिए।"

जीएसटी में कटौती और विकास का वादा

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार अगले 25-50 साल के लिए देश का विकास कर रही है। उन्होंने लाल किले से किए गए जीएसटी सुधार के वादे का जिक्र करते हुए बताया कि नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की दरें कम होंगी। इससे सीमेंट, कैंसर की दवाएं, हेल्थ बीमा, और बाइक-कार सस्ती होंगी, जिससे त्योहारों की चमक बढ़ेगी।

नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी

पीएम ने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि 5जी, इंटरनेट, रेल, रोड, और हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कांग्रेस के 60-65 साल के शासन में ब्रह्मपुत्र पर केवल 3 पुल बनने की तुलना में अपनी सरकार के 10 साल में 6 बड़े पुल बनाने का उल्लेख किया।

Published on:

14 Sept 2025 01:21 pm

Hindi News / National News / ‘मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं…’ असम दौरे पर PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

