‘मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं…’ असम दौरे पर PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

दरांग में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा था कि "मोदी नाचने-गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है।" पीएम ने इसे अपमान बताते हुए कहा, "मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, लेकिन जब किसी और का अपमान होता है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे लिए 140 करोड़ देशवासी ही भगवान हैं, वे मेरा रिमोट कंट्रोल हैं।"