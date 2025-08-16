जन्माष्टमी पर इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

IMD Heavy Rain Alert on Janmashtami: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में 16 अगस्त 2025 को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अन्य राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याओं के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।