राष्ट्रीय

जन्माष्टमी पर इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert: जन्माष्टमी पर 16 अगस्त 2025 को दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भारत

Devika Chatraj

Aug 16, 2025

Heavy Rain
जन्माष्टमी पर भारी बारिश (File Photo)

IMD Heavy Rain Alert on Janmashtami: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में 16 अगस्त 2025 को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अन्य राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याओं के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

दिल्ली-NCR किया अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 16 से 20 अगस्त तक तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम 25°C रहने की संभावना है। बारिश के कारण सुहावना मौसम रहेगा, लेकिन जलभराव से सावधान रहें।

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, जैसे मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा और बरेली में 16 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है। 17-18 अगस्त को भी बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम 28°C रह सकता है।

उत्तराखंड में जारी किया ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में 16 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। भूस्खलन और सड़क अवरोध की आशंका के कारण यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नैनीताल में अधिकतम तापमान 22°C और न्यूनतम 18°C रह सकता है।

हिमाचल प्रदेश बारिश और भूस्खलन का खतरा

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, शिमला और मंडी जैसे जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा है। 16 अगस्त को बारिश का दौर जारी रहेगा। नदियों और नालों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

राजस्थान के 22 जिलों में बारिश

राजस्थान के 22 जिलों में अगले चार दिनों तक बारिश की संभावना है। बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और सिरोही में भारी बारिश, जबकि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में अति भारी बारिश का अलर्ट है। जयपुर में अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम 25°C रह सकता है।

बिहार में अलर्ट

बिहार के सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, नालंदा और मुंगेर जैसे जिलों में 16 से 20 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। पटना में अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम 28°C रहने का अनुमान है।

किश्तवाड़ में भारी नुकसान

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से हालात गंभीर हैं। किश्तवाड़ में हाल ही में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश 18 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र और गोवा में 18 अगस्त तक कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट।

