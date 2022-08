Independence Day 2022: घर बैठे हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट कर सकते हैं डाउनलोड, जानें कैसे

Har Ghar Tiranga Campaign: यदि आपने भी हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया है और ऑनलाइन Registration किया है तो आप हर घर तिरंगा से जुदा सर्टिफिकेट आसानी से इसकि आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉलो करना है आसान से स्टेप ...

Independence Day 2022: आजादी के 75वें वर्ष में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। देशभर में मंत्रियों से लेकर दिग्गज व्यापारियों और फिल्मी सितारों तक सभी इसका हिस्सा बन रहे हैं। आम जनता भी इस अभियान में पीछे नहीं है। लोग सोशल मीडिया के साथ साथ अपने घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों ने बढ़-चढ़कर Har Ghar Tiranga के तहत Registration भी कराया है। यदि आपने हर घर तिरंगा अभियान के तहत Har Ghar Tiranga Registration किया है तो आप आसानी से इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

Independence Day 2022: Know how To Download Your Har Ghar Tiranga Certificate Online