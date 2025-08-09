भारत में डिजिटल क्रांति की रफ्तार तेज़, ई-सेवाओं की संख्या कितनी ज्यादा हो गई, जानिए

India e-governance services 2025: भारत में नागरिकों को डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सुविधाएं देने के अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्र सरकार के अनुसार, देश में अब 22,000 से ज्यादा ई-सेवाएं उपलब्ध हैं, जो नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस (India e-governance services 2025)डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA framework public services) के अंतर्गत दर्ज की गई हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम कर रहे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG digital India initiatives) ने यह जानकारी दी है। इस संबंध में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आठ राज्यों के सेवा का अधिकार (RTS) आयुक्त शामिल हुए।