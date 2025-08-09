9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत में डिजिटल क्रांति की रफ्तार तेज़, ई-सेवाओं की संख्या कितनी ज्यादा हो गई, जानिए

India e-governance services 2025:भारत में अब 22,000 से अधिक ई-सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सरकारी सुविधाएं तेजी से मिल रही हैं।

भारत

MI Zahir

Aug 09, 2025

India e-governance services 2025
भारत को डिजिटल सेवाओं के अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। ( फोटो: X Handle MyGovIndia.)

India e-governance services 2025: भारत में नागरिकों को डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सुविधाएं देने के अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्र सरकार के अनुसार, देश में अब 22,000 से ज्यादा ई-सेवाएं उपलब्ध हैं, जो नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस (India e-governance services 2025)डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA framework public services) के अंतर्गत दर्ज की गई हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम कर रहे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG digital India initiatives) ने यह जानकारी दी है। इस संबंध में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आठ राज्यों के सेवा का अधिकार (RTS) आयुक्त शामिल हुए।

बैठक में सेवा सुधार पर दिया ज़ोर

बैठक की अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव वी. श्रीनिवास ने की। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में RTS आयोग स्थापित हैं, वहां ई-सेवाओं की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी! त्योहारी सीजन में रेलवे का बड़ा तोहफा: रिटर्न टिकट पर 20% की छूट
राष्ट्रीय
Indian Railways festive season ticket discount

शिकायत पोर्टल को केंद्र के पोर्टल से जोड़ा जा रहा

श्रीनिवास ने बताया कि अब राज्यों के शिकायत पोर्टल को केंद्र के CPGRAMS पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, जिससे रीयल-टाइम डेटा साझा किया जा सकेगा। इससे निगरानी और शिकायत निवारण दोनों में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी।

भूमि, श्रम, वित्त, पर्यावरण पर विशेष ध्यान

बैठक में तय किया गया कि भूमि, श्रम, वित्त और पर्यावरण जैसे अहम क्षेत्रों में ई-सेवाएं और तेज़ी से बढ़ाई जाएंगी। यह कदम "जीवन में सुगमता" और "कारोबार में सहूलियत" को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) की ओर से तैयार AAKLAN बेंचमार्किंग टूल के माध्ययम से अब इन सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच का मूल्यांकन भी किया जाएगा।

अध्ययन और डिजिटल सुधार की नई पहल

बैठक में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) के महानिदेशक सुरेंद्रकुमार बागड़े ने बताया कि आने वाले 9 महीनों में RTS आयोगों के प्रभाव पर एक व्यापक अध्ययन किया जाएगा। इससे यह जाना जाएगा कि नागरिकों तक सेवाएं कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच रही हैं।

नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का बड़ा कदम

सरकार की यह पूरी पहल ई-गवर्नेंस को मजबूती देने और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को पारदर्शी, तेज़ और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे न केवल नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि शासन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

09 Aug 2025 07:48 pm

Published on:

09 Aug 2025 07:47 pm

Hindi News / National News / भारत में डिजिटल क्रांति की रफ्तार तेज़, ई-सेवाओं की संख्या कितनी ज्यादा हो गई, जानिए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.