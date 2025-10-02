‘खुद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले हमें ज्ञान दे रहे है’…UN में भारत ने पाक की उड़ाई धज्जियां

हाल ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी सरकार द्वारा एयर स्ट्राइक कर अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद कुछ दिनों बाद ही भारत का यह बयान सामने आया है। इस हमले में 23 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने ही लोगों को मारे जाने की विश्व स्तर पर कड़ी आलोचना की गई थी। भारत सरकार भी कई मौकों पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जता चुकी है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को इस मुद्दे पर जमकर आड़े हाथों लिया।