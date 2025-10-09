भारतीय एयरफोर्स के जश्न का मेन्यू देखकर जल-भुन जाएगा पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो

भारतीय एयरफोर्स का वायरल मेन्यू (X)
IAF Dinner Viral Menu: भारतीय वायुसेना (IAF) ने अपनी 93वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई, लेकिन डिनर मेन्यू पूरे सोशल में चर्चा का विषय बना रहा। हिंदन एयर फोर्स स्टेशन पर आयोजित इस समारोह में परोसे गए व्यंजनों के नाम पाकिस्तानी शहरों और ठिकानों पर रखे गए थे, जो 2019 के ऑपरेशन बंदर और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों के रूप में निशाना बने थे। यह 'ट्रोलिंग' भरा मेन्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां यूजर्स इसे 'ऑपरेशन किचन' करार दे रहे हैं।
मेनू का टाइटल ही था – "93 Years of IAF: Infallible, Impervious and Precise"। मुख्य कोर्स में शामिल थे 'रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला', 'रफ़ीकी रहरा मटन', 'भोलारी पनीर मेथी मलाई', 'सुक्कुर शाम सवेरा कोफ्ता', 'सरगोधा दाल मखनी', 'जकोबाबाद मेवा पुलाव' और 'बहावलपुर नान'। मिठाइयों ने भी कमाल कर दिया – 'बालाकोट तिरामिसु', 'मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा' और 'मुरीदके मीठा पान'।
ये शहर पाकिस्तान और PoK में आतंकी कैंपों के केंद्र रहे हैं। 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक (ऑपरेशन बंदर) में जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना ध्वस्त किया गया था। वहीं, इस साल 7 मई को लॉन्च हुए ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम आतंकी हमले (22 अप्रैल) के जवाब में नौ ठिकानों – रावलपिंडी, सरगोधा, बहावलपुर, मुरीदके, मुजफ्फराबाद समेत पर स्ट्राइक की गई। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान भी नष्ट हुए।
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने समारोह में कहा, "ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र के लिए गर्व का पल था।" केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने X पर मेन्यू शेयर कर लिखा, "IAF का दिलचस्प मेन्यू ऑपरेशन सिंदूर में बमबारी वाले पाकिस्तानी एयरबेस के नाम पर!" BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे "परफेक्ट रोस्ट" बताया।
IAF की यह 'ट्रोलिंग' सीमा पर तनाव के बीच मनोबल बढ़ाने वाली साबित हो रही है। क्या यह डिप्लोमेसी का नया स्वाद है? इंटरनेट तो यही कह रहा है – स्वादिष्ट!
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग