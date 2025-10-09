भारतीय एयरफोर्स के जश्न का मेन्यू देखकर जल-भुन जाएगा पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो

IAF Dinner Viral Menu: भारतीय वायुसेना (IAF) ने अपनी 93वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई, लेकिन डिनर मेन्यू पूरे सोशल में चर्चा का विषय बना रहा। हिंदन एयर फोर्स स्टेशन पर आयोजित इस समारोह में परोसे गए व्यंजनों के नाम पाकिस्तानी शहरों और ठिकानों पर रखे गए थे, जो 2019 के ऑपरेशन बंदर और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों के रूप में निशाना बने थे। यह 'ट्रोलिंग' भरा मेन्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां यूजर्स इसे 'ऑपरेशन किचन' करार दे रहे हैं।