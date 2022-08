Indian Railway: ट्रेन के सफर में महिलाओं के लिए मददगार है 'मेरी सहेली', जानिए कैसे ले सकते हैं हेल्प

देश की धड़कन कही जाने वाली भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों की सुविधा के लिए अपडेट्स लाती रहती है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग रेल से सफर करते हैं। यही वजह हैं लोगों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर रेलवे भी कदम उठाता रहता है। ऐसा ही कदम महिलाओं के लिए भी उठाया गया है।

देशभर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज्यादा रेल के सफर को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसका सस्ता, सुलभ और सुविधाजनक होना। देश में लाखों लोग रोजाना ट्रेन का सफर करते हैं। यही वजह है कि अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देने के लिए भारतीय रेलवे भी लगातार अपडेट करती रहती है। इसी कड़ी में रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये कदम महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए उठाया गया है। भारतीय रेलवे की किसी भी ट्रेन से सफर करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष मुहिम चला रही है।

Indian Railways Meri Saheli Team Helpful For Women In Train Journey Know How To Get Help