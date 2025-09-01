धनखड़ के इस्तीफे को अभय चौटाला ने बताया था मोदी-शाह की साजिश, अब सरकारी बंगला छोड़ उन्हीं के फार्महाउस में रहेंगे पूर्व उपराष्ट्रपति

चौटाला और धनखड़ परिवार के बीच 40 सालों से भी अधिक पूराने संबंध है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी और अभय के दादा और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवीलाल चौटाला ने ही धनखड़ को राजनीति की पहली सीढ़ी पर चढ़ाया था और एक नेता के रूप में उन्हें पहचान दी थी। तभी से धनखड़ भी देवीलाल को अपना गुरू मानते है दोनों परिवारों मे मजबूत रिश्तें बने हुए है। धनखड़ ने अपना पहला चुनाव भी देवीलाल के नेतृत्व में ही लड़ा था। वह 1989 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू लोकसभा सीट से पहली बार जनता दल की सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। इसके बाद जनता दल की सरकार में जब देवी लाल उप-प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने धनखड़ को केंद्रीय राज्य मंत्री (संसदीय कार्य) का पद सौंपा था।