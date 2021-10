Jammu Kashmir: बारामूला में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, मजदूर की हत्या में था शामिल

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में आतंकियों ( Terrorist ) की नापाक साजिशें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालां सेना ने आतंक के सफाए को लेकर अपने ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ा दी है। इसी कड़ी में सुरक्षाबलों ( Security Forces ) को बारामूला ( Baramula ) में बड़ी कामयाबी मिली है।

बारामूला के चेरदारी में सेना और पुलिस के एडीपी पर आतंकियों ( Terrorist Killed ) ने फायरिंग कर दी। अलर्ट दलों ने जवाबी कार्रवाई की और एक हाइब्रिड आतंकवादी मारा गिराया। मामले की जांच की जा रही है।

दरअसल कश्मीर जोन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकवादी के पास से एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन और एक पाक ग्रेनेड भी बरामद किया गया है।

Terrorists fired on ADP of Army and Police in Cherdari, Baramulla. Alert parties retaliated and 1 terrorist killed. Identification is being ascertained. 1 pistol, 1 loaded magazine & 1 Pak grenade was recovered from his possession: Kashmir Zone Police