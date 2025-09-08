70 साल की महिला को डायन बता पड़ोसी ने की हत्या, नींद में धारधार हथियार से काटा गला

घाटशिला थाना क्षेत्र अधिकारियों के अनुसार, लुकूई रविवार रात अपने घर में सोई थी और सोमवार सुबह उसका खुन से लथपथ शव उसके घर से मिला। शुरुआती जांच के अनुसार, लुकूई की किसी धारधार हथियार से गला काट कर हत्या की गई है। पड़ोसियों ने लुकूई की हत्या की खबर पुलिस को दी जिसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लुकूई के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में लुकूई के घर की भी तलाशी ली गई है।