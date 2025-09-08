Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

70 साल की महिला को डायन बता पड़ोसी ने की हत्या, नींद में धारधार हथियार से काटा गला

झारखंड में एक 70 वर्षिय बुजुर्ग महिला की उसके पड़ोसी ने डायन बता कर दी। पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 08, 2025

Jharkhand 70 year old women murderd
झारखंड में डायन बता 70 साल की महिला की हत्या की (प्रतिकात्म तस्वीर)

झारखंड के घाटशिला में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक 70 साल की महिला को उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने डायन बता कर मौत के घाट उतार दिया। यह मामला घाटशिला थाना क्षेत्र के घोड़ासाई गांव का है। यहां रविवार देर रात एक वृद्ध महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। महिला की पहचान लुकूई धीवर के रूप में की गई है और वह गांव में अकेली रहती थी।

दो साल पहले पड़ोसी ने मृतका के साथ की थी मारपीट

पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। घाटशिला पुलिस ने इस मामले में इसी गांव के एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सुनील धीवर के रूप में की गई है। सुनील पर आरोप है कि उसने दो साल पहले लुकूई को डायन बता उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद भी सुनील अक्सर लुकूई पर डायन होने का आरोप लगाता था।

सोमवार सुबह महिला का खून से लथपथ शव मिला

घाटशिला थाना क्षेत्र अधिकारियों के अनुसार, लुकूई रविवार रात अपने घर में सोई थी और सोमवार सुबह उसका खुन से लथपथ शव उसके घर से मिला। शुरुआती जांच के अनुसार, लुकूई की किसी धारधार हथियार से गला काट कर हत्या की गई है। पड़ोसियों ने लुकूई की हत्या की खबर पुलिस को दी जिसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लुकूई के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में लुकूई के घर की भी तलाशी ली गई है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने पड़ोसियों से किसी संदिग्ध व्यक्ति के देखे जाने या किसी बाहरी व्यक्ति के गांव में आने के बारे में सवाल किए है। महिला को डायन बताने वाले सुनील को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक लुकूई की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और अभी मामले की जांच की जा रही है।

Published on:

08 Sept 2025 04:54 pm

Hindi News / National News / 70 साल की महिला को डायन बता पड़ोसी ने की हत्या, नींद में धारधार हथियार से काटा गला

