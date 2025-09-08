70 साल की महिला को डायन बता पड़ोसी ने की हत्या, नींद में धारधार हथियार से काटा गला

झारखंड के घाटशिला में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक 70 साल की महिला को उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने डायन बता कर मौत के घाट उतार दिया। यह मामला घाटशिला थाना क्षेत्र के घोड़ासाई गांव का है। यहां रविवार देर रात एक वृद्ध महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। महिला की पहचान लुकूई धीवर के रूप में की गई है और वह गांव में अकेली रहती थी।
पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। घाटशिला पुलिस ने इस मामले में इसी गांव के एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सुनील धीवर के रूप में की गई है। सुनील पर आरोप है कि उसने दो साल पहले लुकूई को डायन बता उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद भी सुनील अक्सर लुकूई पर डायन होने का आरोप लगाता था।
घाटशिला थाना क्षेत्र अधिकारियों के अनुसार, लुकूई रविवार रात अपने घर में सोई थी और सोमवार सुबह उसका खुन से लथपथ शव उसके घर से मिला। शुरुआती जांच के अनुसार, लुकूई की किसी धारधार हथियार से गला काट कर हत्या की गई है। पड़ोसियों ने लुकूई की हत्या की खबर पुलिस को दी जिसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लुकूई के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में लुकूई के घर की भी तलाशी ली गई है।
साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने पड़ोसियों से किसी संदिग्ध व्यक्ति के देखे जाने या किसी बाहरी व्यक्ति के गांव में आने के बारे में सवाल किए है। महिला को डायन बताने वाले सुनील को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक लुकूई की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और अभी मामले की जांच की जा रही है।