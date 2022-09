Jharkhand: कुड़मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने के लिए ट्रैक पर जमे आंदोलनकारी, शताब्दी पर पथराव, डेढ़ दर्जन ट्रेनें रद्द

Jharkhand News: झारखंड में कुड़मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर आज कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। कुड़मी समाज के हजारों लोग अलग-अलग स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर जमे हैं। इस कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कई ट्रेनों पर पथराव की जानकारी भी सामने आई है।

