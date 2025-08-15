दामाद ने सास पर कुदाल से किया हमला, फिर खुद को ईंट से पीट पीट कर की आत्महत्या

प्रमोद और शोभा की शादी 2021 में हुई थी और उनका एक तीन साल का बेटा भी है। घटना की सूचना मिलने पर प्रमोद के पिता नरेश प्रजापति और परिवार के अन्य लोग छतरपुर थाना पहुंचे जिसके बाद प्रमोद का शव उन्हें सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक ही दिन मां और पति दोनों को खोने के बाद शोभा भारी सदमें में है और उसकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है। एक ही दिन में मां की मौत और पति की आत्महत्या से सदमे में आई शोभा देवी की हालत बेहद खराब है। शोभा देवी के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस तहकीकात में जुटी है। घटना के बाद गांव में सनसनी व्याप्त है।