सोशल मीडिया पर 'अनमोल बिश्नोई' नाम से एक पोस्ट के जरिए कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। पोस्ट में लिखा है: "सत श्री अकाल, राम-राम भाइयों। आज जो मांकी समराला में मर्डर हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई (लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप) लेते हैं। ये मर्डर करण मादपुर और तेजी चक ने किया है। बब्बू समराला और उसके साथ जो-जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, कान खोलकर सुन लें। तुम्हारे में से जो भी मिल गया, उसकी भी यही हाल करेंगे। ये चेतावनी सबके लिए है, जो दुश्मनों का साथ दे रहे वो सुधर जाओ या फिर तैयार हो जाओ। अगली गोली तुम्हारी छाती में मारेंगे। हम नजर सबके ऊपर हैं।"