लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग ने ली कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की जिम्‍मेदारी

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदा की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, जो जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहा है उसका भी यही हाल करेंगे।

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 05, 2025

लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग का बड़ा दावा (ANI)

पंजाब के लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक में मंगलवार देर रात एक और कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदा के रूप में हुई है, जो गांव मांकी का निवासी था। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है, खासकर तब जब इससे महज पांच दिन पहले ही 31 अक्टूबर को लुधियाना में ही एक अन्य कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की हत्या हुई थी।

रात में हुआ हमला

घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे मांकी गांव के एक पुल पर घटी। गुरविंदर सिंह अपने दोस्तों धर्मवीर और लवप्रीत सिंह के साथ एक सामुदायिक कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में मेडिकल स्टोर के पास खड़े थे। तभी चार मास्कधारी बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में गुरविंदर को पेट में और धर्मवीर को पेट के नीचे गोली लगी, जबकि लवप्रीत बाल-बाल बच निकले।

रस्ते में ही तोडा दम

घायलों को तुरंत समराला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर रेफर कर दिया। रास्ते में ही गुरविंदर ने दम तोड़ दिया, जबकि धर्मवीर का इलाज पीजीआईएमईआर में जारी है। उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।

लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी

सोशल मीडिया पर 'अनमोल बिश्नोई' नाम से एक पोस्ट के जरिए कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। पोस्ट में लिखा है: "सत श्री अकाल, राम-राम भाइयों। आज जो मांकी समराला में मर्डर हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई (लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप) लेते हैं। ये मर्डर करण मादपुर और तेजी चक ने किया है। बब्बू समराला और उसके साथ जो-जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, कान खोलकर सुन लें। तुम्हारे में से जो भी मिल गया, उसकी भी यही हाल करेंगे। ये चेतावनी सबके लिए है, जो दुश्मनों का साथ दे रहे वो सुधर जाओ या फिर तैयार हो जाओ। अगली गोली तुम्हारी छाती में मारेंगे। हम नजर सबके ऊपर हैं।"

पोस्ट की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है। एसएसपी (डिटेक्टिव) खन्ना पवनजीत सिंह ने कहा कि गैंग के विदेश में बैठे सदस्यों हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है।

