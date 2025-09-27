कर्नाटक में जातिवार जनगणना की धीमी प्रगति पर सीएम सिद्धरामय्या ने जताई नाराजगी

वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 22 सितंबर से यह सर्वेक्षण शुरू किया है। हालांकि, राजधानी बेंगलूरु में सर्वेक्षण का कार्य शुक्रवार को शुरू हुआ। यह दूसरा बड़ा सर्वेक्षण है। 2015 में सिद्धरामय्या के ही नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने पहला सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट और उस पर आधारित 2024 में पेश सिफारिशों को मौजूदा सरकार ने कुछ महीने पहले रद्द कर दिया। नया सर्वेक्षण कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की देखरेख में दो हफ्तों के भीतर पूरा किया जाना है। इस बार 1.43 करोड़ परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि अब तक केवल 2.76 लाख परिवारों (करीब 2%) का ही सर्वेक्षण हो सका है।