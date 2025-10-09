कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए लिया ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म अवकाश को दी मंजूरी

Menstrual Leave Policy: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार (Karnataka Government) ने महिलाओं के लिए एक बड़ा और प्रगतिशील कदम उठाया है। गुरुवार को राज्य सरकार ने सभी कामकाजी महिलाओं को हर साल 12 दिन का पेड मासिक धर्म अवकाश(Paid Period Leave) देने का फैसला किया है। यह नीति सरकारी कार्यालयों, निजी कंपनियों, कारखानों, आईटी फर्मों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में लागू होगी। बेंगलुरु के विधान सौध में हुई कैबिनेट बैठक के बाद विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने मासिक धर्म अवकाश( (Menstrual Leave Policy) की घोषणा की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पाटिल ने बताया कि यह नीति महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर उनकी सुविधा को ध्यान में रख कर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में इस तरह की नीति पहले से सफल रही है, जिसके आधार पर कर्नाटक ने यह कदम उठाया।