16 साल के लड़के का दो साल तक रेप करने के मामले में 14 में से 12 आरोपी गिरफ्तार

केरल के कासरगोड में हाल ही एक 16 साल के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ था। इस घटना में 14 आरोपियों ने नाबालिग लड़के के साथ 2 सालों तक रेप किया था। इन आरोपियों में दो सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ एक नेता भी शामिल था। घटना का खुलासा होने पर एक विशेष जांच की गठन किया गया था जिसने तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब इस मामले के तीन और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए है। जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों का आंकड़ा 12 हो गया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार चल रहे है।