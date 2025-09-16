Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

16 साल के लड़के का 14 लोगों ने दो साल तक किया रेप, मां ने ऐसे बचाया मासूम को

केरल के कासरगोड में एक 16 साल के लड़के के साथ 14 लोगों द्वारा 2 साल तक यौन शोषण करने के मामले का खुलासा हुआ है। अब तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 16, 2025

Kerala 16 year old boy raped by 14 man
केरल में 16 साल के लड़के का 14 लोगों ने दो साल तक किया रेप (प्रतिकात्मक तस्वीर)

केरल के कासरगोड में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक 16 साल के लड़के के साथ 14 लोगों द्वारा दो साल तक यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इन आरोपियों से लड़के की मुलाकात एक LGBTQ (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर) मोबाइल ऐप के जरिए हुई थी। मंगलवार को इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों की उम्र 25 से 51 साल के बीच है और इनमें दो सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, लड़के का दो साल तक उसके घर पर और कन्नूर और कोझिकोड जिलों सहित कई दूसरी जगहों पर शोषण किया गया। इस अपराध में 14 अलग-अलग लोग शामिल थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की मां ने आरोपियों में से एक व्यक्ति को अपने घर पर देखा और वह उन्हें देखते ही भाग गया। इसके बाद बच्चे ने अपनी मां को आपबीती सुनाई और मां ने चाइल्डलाइन को इस पूरे मामले की जानकारी दी। चाइल्डलाइन ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें

नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तीन मासूम भाइयों को कुचला, दो की मौत और एक की हालत गंभीर
राष्ट्रीय
Haryana drunk policeman hit three brothers with speeding car

मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित

इस मामले में लड़के के बयान के आधार पर पिछले दो दिनों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत 14 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ) का गठन भी किया गया है। इस टीम में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अलावा चार इंस्पेक्टर शामिल है। यह टीम कासरगोड जिले में हुई आठ घटनाओं की जांच करेगी। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकि बचे छह मामलों को कोझिकोड और कन्नूर जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां पीड़ित के साथ कथित तौर पर यौन शोषण हुआ था।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Sept 2025 01:07 pm

Hindi News / National News / 16 साल के लड़के का 14 लोगों ने दो साल तक किया रेप, मां ने ऐसे बचाया मासूम को

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.