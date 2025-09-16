16 साल के लड़के का 14 लोगों ने दो साल तक किया रेप, मां ने ऐसे बचाया मासूम को

केरल के कासरगोड में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक 16 साल के लड़के के साथ 14 लोगों द्वारा दो साल तक यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इन आरोपियों से लड़के की मुलाकात एक LGBTQ (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर) मोबाइल ऐप के जरिए हुई थी। मंगलवार को इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों की उम्र 25 से 51 साल के बीच है और इनमें दो सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, लड़के का दो साल तक उसके घर पर और कन्नूर और कोझिकोड जिलों सहित कई दूसरी जगहों पर शोषण किया गया। इस अपराध में 14 अलग-अलग लोग शामिल थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की मां ने आरोपियों में से एक व्यक्ति को अपने घर पर देखा और वह उन्हें देखते ही भाग गया। इसके बाद बच्चे ने अपनी मां को आपबीती सुनाई और मां ने चाइल्डलाइन को इस पूरे मामले की जानकारी दी। चाइल्डलाइन ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
इस मामले में लड़के के बयान के आधार पर पिछले दो दिनों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत 14 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ) का गठन भी किया गया है। इस टीम में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अलावा चार इंस्पेक्टर शामिल है। यह टीम कासरगोड जिले में हुई आठ घटनाओं की जांच करेगी। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकि बचे छह मामलों को कोझिकोड और कन्नूर जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां पीड़ित के साथ कथित तौर पर यौन शोषण हुआ था।