16 साल के लड़के का 14 लोगों ने दो साल तक किया रेप, मां ने ऐसे बचाया मासूम को

इस मामले में लड़के के बयान के आधार पर पिछले दो दिनों में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत 14 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ) का गठन भी किया गया है। इस टीम में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अलावा चार इंस्पेक्टर शामिल है। यह टीम कासरगोड जिले में हुई आठ घटनाओं की जांच करेगी। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकि बचे छह मामलों को कोझिकोड और कन्नूर जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां पीड़ित के साथ कथित तौर पर यौन शोषण हुआ था।