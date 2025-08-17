दही हांडी उत्सव में बड़ा हादसा, दो की मौत, 200 से ज्यादा घायल

बीएमसी और सरकारी अस्पतालों के अनुसार, शनिवार रात 12:30 बजे तक 210 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। इनमें से 68 का इलाज जारी है, जबकि 142 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सेंट्रल मुंबई के अस्पतालों में 91 घायल दर्ज किए गए, जिनमें से 60 का इलाज चल रहा है और 31 को डिस्चार्ज किया गया। पूर्वी उपनगरों में 45 और पश्चिमी उपनगरों में 74 लोग घायल हुए। डॉक्टरों की देखरेख में सभी घायलों का इलाज जारी है, और उम्मीद है कि रविवार या सोमवार तक अधिकांश गोविंदाओं को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।