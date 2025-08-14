अमेरिका में पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का करीबी गैंगस्टर, नादिर शाह मर्डर केस से जुड़े हैं तार

Nadir Shah Murder Case: कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग के अहम सदस्य रणदीप सिंह मलिक उर्फ रणदीप मलिक (Randeep Malik) को अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स विभाग ने हिरासत में लिया है। रणदीप मलिक दिल्ली के चर्चित नादिर शाह (Nadir Shah) हत्याकांड में वांटेड था और उसे अमेरिका के जैक्सन पैरिश करेक्शनल सेंटर में डिटेन किया गया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि FBI ने भी की है, और इसकी जानकारी भारतीय जांच एजेंसियों के साथ साझा की गई है।
जानकारी के अनुसार, रणदीप मलिक अमेरिका में रहकर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भारत में टारगेट किलिंग की साजिश रच रहा था। जांच में सामने आया है कि नादिर शाह की हत्या में इस्तेमाल हथियार विदेश से रणदीप ने ही उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा, गुरुग्राम और चंडीगढ़ के क्लबों के बाहर विस्फोट की साजिश में भी उसका नाम सामने आया है।
भारतीय जांच एजेंसियां अब रणदीप मलिक की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में जुट गई हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां इस मामले में सक्रियता से काम कर रही हैं ताकि उसे भारत लाया जा सके। रणदीप का नाम नादिर शाह हत्याकांड के बाद पुलिस जांच में पहली बार सामने आया था, जहां उसने शूटरों की भर्ती और हथियारों की आपूर्ति का जिम्मा संभाला था।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हाल के दिनों में कई राज्यों में शिकंजा कसा गया है। पंजाब में भी गैंग के दो अन्य सदस्यों को पटियाला-अंबाला राजमार्ग पर गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार, इन गुर्गों का आपराधिक इतिहास लंबा है और ये कई जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं।
रणदीप मलिक की गिरफ्तारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय एजेंसियां अब इस बात की जांच में जुटी हैं कि गैंग का नेटवर्क कितना व्यापक है और विदेशों में इसके अन्य सदस्य कहां-कहां सक्रिय हैं।