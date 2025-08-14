अमेरिका में पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का करीबी गैंगस्टर, नादिर शाह मर्डर केस से जुड़े हैं तार

Nadir Shah Murder Case: कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग के अहम सदस्य रणदीप सिंह मलिक उर्फ रणदीप मलिक (Randeep Malik) को अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स विभाग ने हिरासत में लिया है। रणदीप मलिक दिल्ली के चर्चित नादिर शाह (Nadir Shah) हत्याकांड में वांटेड था और उसे अमेरिका के जैक्सन पैरिश करेक्शनल सेंटर में डिटेन किया गया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि FBI ने भी की है, और इसकी जानकारी भारतीय जांच एजेंसियों के साथ साझा की गई है।