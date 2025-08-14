Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अमेरिका में पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का करीबी गैंगस्टर, नादिर शाह मर्डर केस से जुड़े हैं तार

दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड का वांटेड लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रणदीप मलिक को अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स विभाग ने हिरासत में लिया है।

भारत

Devika Chatraj

Aug 14, 2025

lawrence bishnoi
लॉरेंस गैंग का करीबी गैंगस्टर गिरफ्तार (X/ANI)

Nadir Shah Murder Case: कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग के अहम सदस्य रणदीप सिंह मलिक उर्फ रणदीप मलिक (Randeep Malik) को अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स विभाग ने हिरासत में लिया है। रणदीप मलिक दिल्ली के चर्चित नादिर शाह (Nadir Shah) हत्याकांड में वांटेड था और उसे अमेरिका के जैक्सन पैरिश करेक्शनल सेंटर में डिटेन किया गया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि FBI ने भी की है, और इसकी जानकारी भारतीय जांच एजेंसियों के साथ साझा की गई है।

नादिर शाह की हत्या में विदेश से आए हथियार

जानकारी के अनुसार, रणदीप मलिक अमेरिका में रहकर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भारत में टारगेट किलिंग की साजिश रच रहा था। जांच में सामने आया है कि नादिर शाह की हत्या में इस्तेमाल हथियार विदेश से रणदीप ने ही उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा, गुरुग्राम और चंडीगढ़ के क्लबों के बाहर विस्फोट की साजिश में भी उसका नाम सामने आया है।

जांच में जुटी भारतीय जांच एजेंसियां

भारतीय जांच एजेंसियां अब रणदीप मलिक की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में जुट गई हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां इस मामले में सक्रियता से काम कर रही हैं ताकि उसे भारत लाया जा सके। रणदीप का नाम नादिर शाह हत्याकांड के बाद पुलिस जांच में पहली बार सामने आया था, जहां उसने शूटरों की भर्ती और हथियारों की आपूर्ति का जिम्मा संभाला था।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई लोगों पर शिकंजा

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हाल के दिनों में कई राज्यों में शिकंजा कसा गया है। पंजाब में भी गैंग के दो अन्य सदस्यों को पटियाला-अंबाला राजमार्ग पर गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार, इन गुर्गों का आपराधिक इतिहास लंबा है और ये कई जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं।

देश-विदेश में फैले सदस्य

रणदीप मलिक की गिरफ्तारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय एजेंसियां अब इस बात की जांच में जुटी हैं कि गैंग का नेटवर्क कितना व्यापक है और विदेशों में इसके अन्य सदस्य कहां-कहां सक्रिय हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2025 12:57 pm

Hindi News / National News / अमेरिका में पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का करीबी गैंगस्टर, नादिर शाह मर्डर केस से जुड़े हैं तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.