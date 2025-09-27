‘लोकतंत्र की असली शक्ति जनता के विश्वास में निहित’- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान

बिरला ने कहा कि ड्राफ्टिंग में विराम, पूर्णविराम, अर्धविराम का भी उतना ही ध्यान रखना जरूरी है, जितना कि भाषा का। ड्राफ्टिंग जनता के लिए सहज और सरल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पष्ट, सरल और पारदर्शी कानून ही लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों में संशोधन और नए कानूनों का निर्माण आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में ऐसे विधायी मसौदे तैयार कर सकें, जो नागरिकों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए अधिक प्रभावी साबित हों।