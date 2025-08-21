Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

खेलते खेलते चल बसे मासूम, इस एक गलती की वजह से 4 बच्चों की मौत

महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए खोदे गए पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबकर चार मासूम बच्चों की मौत हो गई।

मुंबई

Devika Chatraj

Aug 21, 2025

Maharashtra Accident
महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा (X)

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दारव्हा में बुधवार (20 अगस्त) की शाम एक दुखद हादसा सामने आया है। रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए खोदे गए पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबकर चार मासूम बच्चों की मौत हो गई। यह घटना दारव्हा-नेर मार्ग के पास रेलवे स्टेशन परिसर में हुई, जिसने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, वर्धा-यवतमाल-नांदेड रेलवे परियोजना के तहत दारव्हा रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है। इस दौरान पुल के खंभों के लिए खोदे गए गहरे गड्ढों में हाल की भारी बारिश के कारण पानी भर गया था। इन गड्ढों के आसपास कोई सुरक्षा घेरा या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। मृत बच्चों की पहचान रिहान असलम खान, गोलू पांडुरंग नारनवरे, सौम्या सतीश खडसन और वैभव आशीष बोथले के रूप में हुई है। सभी बच्चे 10 से 14 वर्ष की आयु के थे।

खेल-खेल में गड्ढे में गिरे बच्चे

पुलिस के अनुसार, बच्चे रेलवे स्टेशन के पास खेल रहे थे, तभी वे संभवतः खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। यह भी जांच की जा रही है कि क्या बच्चे तैरने के लिए गड्ढे में उतरे थे। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन गड्ढे की गहराई और पानी के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली।

प्रशासन की लापरवाही पर सवाल

इस हादसे ने रेलवे और निर्माण कंपनी की लापरवाही को उजागर किया है। गड्ढों के आसपास सुरक्षा उपायों की कमी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हादसे के बाद प्रशासन ने निर्माण कंपनी की लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

21 Aug 2025 10:36 am

Hindi News / National News / खेलते खेलते चल बसे मासूम, इस एक गलती की वजह से 4 बच्चों की मौत

