खेलते खेलते चल बसे मासूम, इस एक गलती की वजह से 4 बच्चों की मौत

जानकारी के अनुसार, वर्धा-यवतमाल-नांदेड रेलवे परियोजना के तहत दारव्हा रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है। इस दौरान पुल के खंभों के लिए खोदे गए गहरे गड्ढों में हाल की भारी बारिश के कारण पानी भर गया था। इन गड्ढों के आसपास कोई सुरक्षा घेरा या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। मृत बच्चों की पहचान रिहान असलम खान, गोलू पांडुरंग नारनवरे, सौम्या सतीश खडसन और वैभव आशीष बोथले के रूप में हुई है। सभी बच्चे 10 से 14 वर्ष की आयु के थे।