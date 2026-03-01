चुनाव आयोग के फैसले पर फिर भड़कीं ममता, बोलीं- ऐसे कदमों से इमरजेंसी जैसे हालात का खतरा

Mamata Banerjee letter to CEC: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक फैसलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग (ECI) के हालिया कदमों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक और पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले और प्रतिनियुक्ति से राज्य सरकार की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है।