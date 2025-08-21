मनीषा हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री, हरियाणा पुलिस नाकाम रही तो…

हरियाणा की 19 वर्षीय स्कूल टीचर मनीषा की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। नौ दिन के लंबे इंतजार और गांव के लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद, मनीषा का अंतिम संस्कार गुरुवार, 21 अगस्त 2025 को सुबह 8 बजे ढाणी लक्ष्मण गांव के श्मशान घाट में किया गया। मनीषा के छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और हजारों लोग, जिसमें स्थानीय निवासी, रिश्तेदार और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, अंतिम विदाई देने पहुंचे।
मनीषा के परिवार और गांव ने दो प्रमुख मांगे रखी जिनमे दिल्ली AIIMS में पोस्टमॉर्टम और मामले की CBI जांच को स्वीकार करते हुए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर कहा, "भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। मैं स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहा हूं। परिवार की मांग पर यह केस CBI को सौंपा जा रहा है।"
मनीषा 11 अगस्त को लापता हो गई थीं, जब वह एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए गई थीं। दो दिन बाद, 13 अगस्त को उनका शव भिवानी के सिंघानी गांव में एक नहर के पास खेतों में मिला, जिसमें गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शुरुआत में इसे हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में आत्महत्या का दावा करते हुए कहा कि मनीषा के पास एक सुसाइड नोट और कीटनाशक की खरीद का सबूत मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन रेप की बात से इनकार किया गया।
मनीषा के पिता संजय और ग्रामीणों ने पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी को खारिज करते हुए हत्या और रेप का आरोप लगाया। संजय ने कहा, "मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए।" परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था और CBI जांच की मांग को लेकर धरना शुरू किया। ग्रामीणों ने गांव के रास्ते बंद कर दिए और दिल्ली-पिलानी राजमार्ग पर प्रदर्शन किया।
मामले में एक नया मोड़ तब आया, जब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लों के नाम से एक ऑनलाइन पोस्ट सामने आई, जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर हरियाणा पुलिस न्याय सुनिश्चित करने में विफल रही, तो उनका गैंग हत्यारे को सजा देगा। इस धमकी ने मामले को और जटिल कर दिया।