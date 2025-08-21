मनीषा हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री, हरियाणा पुलिस नाकाम रही तो…

मनीषा 11 अगस्त को लापता हो गई थीं, जब वह एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए गई थीं। दो दिन बाद, 13 अगस्त को उनका शव भिवानी के सिंघानी गांव में एक नहर के पास खेतों में मिला, जिसमें गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शुरुआत में इसे हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में आत्महत्या का दावा करते हुए कहा कि मनीषा के पास एक सुसाइड नोट और कीटनाशक की खरीद का सबूत मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन रेप की बात से इनकार किया गया।