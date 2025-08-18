लाखों युवाओं के सपनों पर संकट, देश में SSC परीक्षाओं का कुप्रबंधन बन रहा खतरा

फेज-13 की भर्ती परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत, पढ़ाई और उम्मीदों को सर्वर क्रैश, हार्डवेयर फेलियर और गलत सेंटर आवंटन का दंश झेलना पड़ा। सिस्टम की नाकामी के कारण करीब 55000 परीक्षार्थियों को दुबारा परीक्षा देनी होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरा सिस्टम अब नौकरियों का नहीं, लीपापोती का खेल बन गया है। हम तो स्थायी सरकारी नौकरी पाने के लिए नोट्स, मॉक टेस्ट और कोचिंग की गहमागहमी में लगे थे। हमने नहीं सेचा था कि असली जंग पढ़ाई से नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी से लड़ी जाएगी।