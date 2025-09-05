मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव: 5-11 सितंबर तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून (Monsoon) के इस सीज़न का असर देशभर में ही दिखा है। देशभर के कई राज्यों में मानसून की रफ्तार से अच्छी बारिश देखने को मिली है और अभी भी यह सिलसिला बरकरार है। मानसून की रफ्तार में उतार से कभी बारिश रुकी, तो फिर चढ़ाव से भारी बारिश भी देखने की मिली। मानसून के इस असर से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से भी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर मानसून की रफ्तार तेज़ हुई है और इसका असर भी देखने को मिला है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अलर्ट जारी किया है कि देशभर के कई राज्यों में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। इससे 5-11 सितंबर तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है।