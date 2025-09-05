Patrika LogoSwitch to English

मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव: 5-11 सितंबर तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

Heavy Rain Alert: देशभर में मानसून की रफ्तार से रुक-रूककर अच्छी बारिश का सिलसिला अभी भी बरकरार है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिससे देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी।

भारत

Tanay Mishra

Sep 05, 2025

Monsoon strong system activates
Monsoon strong system activates

मानसून (Monsoon) के इस सीज़न का असर देशभर में ही दिखा है। देशभर के कई राज्यों में मानसून की रफ्तार से अच्छी बारिश देखने को मिली है और अभी भी यह सिलसिला बरकरार है। मानसून की रफ्तार में उतार से कभी बारिश रुकी, तो फिर चढ़ाव से भारी बारिश भी देखने की मिली। मानसून के इस असर से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से भी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर मानसून की रफ्तार तेज़ हुई है और इसका असर भी देखने को मिला है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अलर्ट जारी किया है कि देशभर के कई राज्यों में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। इससे 5-11 सितंबर तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है।

◙ उत्तरपश्चिम भारत

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 5-11 सितंबर तक उत्तरपश्चिम भारत के कई राज्यों में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा है। इससे राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में इस दौरान मध्यम बारिश का भी अलर्ट है। इस दौरान आंधी, तेज़ हवाओं और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

◙ पूर्वी और मध्य भारत

5-11 सितंबर तक मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में भी मानसून के स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने का अलर्ट है। इससे इन इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में इस वजह से हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके साथ आंधी और तेज़ हवाओं का भी अलर्ट है।

◙ पश्चिम भारत

मौसम विभाग के अनुसार मानसून के स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने से महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कई जगह अगले 7 दिन तेज़ हवाओं के साथ रुक-रूककर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जिलों में हल्की बारिश का भी अलर्ट है।

◙ दक्षिण भारत

मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी मानसून के स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने का अलर्ट जारी किया है। इससे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कई जगह जमकर बादल बरस सकते हैं। कुछ जिलों में मध्यम बारिश का भी अलर्ट है।

◙ उत्तरीपूर्व भारत

उत्तरीपूर्व के कई राज्यों में भी मानसून के स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने का असर दिखेगा। इससे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह अगले 7 दिन तेज़ बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में इस दौरान धीमी बारिश का भी अलर्ट है।

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

05 Sept 2025 11:48 am

Published on:

05 Sept 2025 10:15 am

Hindi News / National News / मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव: 5-11 सितंबर तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

