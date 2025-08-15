मानसून बरसेगा जमकर: जन्माष्टमी पर होगी मूसलाधार बारिश, 16 अगस्त को मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून (Monsoon) ने फिर से कई राज्यों में अपनी रफ्तार पकड़ ली है। कुछ दिन पहले तक कई राज्यों में मौसम ने करवट ली थी जिससे मानसून की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से देशभर में कई जगह मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इससे कई जगह जमकर बादल बरस रहे हैं और लोगों को गर्मी से भी राहत मिल रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने जन्माष्टमी (Janmashtami) यानी कि 16 अगस्त के लिए भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी करते हुए देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है।