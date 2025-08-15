Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

मानसून बरसेगा जमकर: जन्माष्टमी पर होगी मूसलाधार बारिश, 16 अगस्त को मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

Heavy Rain Alert: मानसून ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने जन्माष्टमी के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। 16 अगस्त को कई राज्यों में जमकर बादल बरसेंगे।

भारत

Tanay Mishra

Aug 15, 2025

Heavy rain alert issued by IMD
Heavy rain alert issued by IMD (Representational Photo)

मानसून (Monsoon) ने फिर से कई राज्यों में अपनी रफ्तार पकड़ ली है। कुछ दिन पहले तक कई राज्यों में मौसम ने करवट ली थी जिससे मानसून की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से देशभर में कई जगह मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इससे कई जगह जमकर बादल बरस रहे हैं और लोगों को गर्मी से भी राहत मिल रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने जन्माष्टमी (Janmashtami) यानी कि 16 अगस्त के लिए भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी करते हुए देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है।

राजस्थान में होगी अच्छी बारिश

राजस्थान में इस साल अच्छी बारिश देखने को मिली है, जिससे राज्य के बांधों में पानी का स्तर बढ़ा है और गर्मी से भी छुटकारा मिला है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में रुक-रूककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार जन्माष्टमी पर 16 अगस्त को राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है।

राजधानी दिल्ली में भी हो सकती है रिमझिम बारिश

देश की राजधानी दिल्ली में जन्माष्टमी पर मौसम का मिज़ाज कैसा रहेगा? मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 16 अगस्त को रिमझिम बारिश हो सकती है। साथ ही कई जगह आंधी चलने का भी अनुमान है।

जन्माष्टमी पर इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश

मौसम विभाग ने जन्माष्टमी के लिए अलर्ट जारी करते हुए देश के कई राज्यों में 16 अगस्त को मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार 16 अगस्त को महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में कई जगह मूसलाधार बारिश होगी।

हल्की-मध्यम बारिश का सिलसिला भी रहेगा बरकरार

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार जन्माष्टमी पर देश के कई हिस्सों में हल्की-मध्यम बारिश का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। 16 अगस्त को देश के उत्तरपश्चिम, पश्चिम, उत्तरीपूर्व, दक्षिण, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कई जगह रुक-रूककर हल्की-मध्यम बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा।

