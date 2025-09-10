Patrika LogoSwitch to English

मानसून ने ली करवट: 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के दौरान भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD Heavy Rain Alert: देशभर में इस बार मानसून जमकर बरसा है। इसी बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून ने करवट ले ली है। ऐसे में 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 10, 2025

Heavy rain alert by IMD
Heavy rain alert by IMD

मानसून (Monsoon) का यह सीज़न देशभर के लिए काफी अच्छा रहा है। जब से मानसून ने देश में एंट्री ली है, तभी से देशभर में जमकर बारिश हुई है। कई राज्यों में इतनी बारिश हुई, कि नदी, तालाब और बांध पूरी तरह से भर गए। अभी भी देश में मानसून का असर खत्म नहीं हुआ है, जिससे रुक-रुककर बारिश होने का सिलसिला भी बरकरार है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने जानकारी दी है कि मानसून ने करवट ले ली है। इससे 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया गया है।

◙ उत्तरपश्चिम भारत

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार उत्तरपश्चिम भारत में मानसून ने फिलहाल के लिए करवट ले ली है। इससे 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के दौरान राजस्थान और दिल्ली में कई जगह हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में भी कई जगह रिमझिम बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।

◙ उत्तरीपूर्व भारत

उत्तरीपूर्व भारत में 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के दौरान मानसून की तेज़ रफ्तार देखने को मिलेगी। इससे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह गरज के साथ भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह रिमझिम बारिश का भी अलर्ट है।

◙ पश्चिम भारत

मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, गोवा, और कोंकण में कई जगह आज से अगले 7 दिन तेज़ हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है। इस दौरान आंधी और बिजली गरजने का भी अनुमान है।

◙ दक्षिण भारत

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून का असर बरकरार है। इससे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कई जगह 10-16 सितंबर के दौरान जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई जिलों में रिमझिम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।

◙ पूर्वी और मध्य भारत

पूर्वी और मध्य भारत में आज से अगले 7 दिन के लिए मानसून की रफ्तार तेज़ रहेगी। इस वजह से मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के दौरान मूसलाधार बारिश और कई इलाकों में हल्की/मध्यम बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाओं और आंधी का भी अनुमान है।

Hindi News / National News / मानसून ने ली करवट: 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के दौरान भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

