मानसून ने ली करवट: 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के दौरान भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का यह सीज़न देशभर के लिए काफी अच्छा रहा है। जब से मानसून ने देश में एंट्री ली है, तभी से देशभर में जमकर बारिश हुई है। कई राज्यों में इतनी बारिश हुई, कि नदी, तालाब और बांध पूरी तरह से भर गए। अभी भी देश में मानसून का असर खत्म नहीं हुआ है, जिससे रुक-रुककर बारिश होने का सिलसिला भी बरकरार है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने जानकारी दी है कि मानसून ने करवट ले ली है। इससे 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सितंबर के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया गया है।