19 साल के युवक ने 16 साल की लड़की से किया रेप, पीड़िता हुई गर्भवती तो…

पीड़िता 11वीं क्लास में पढ़ती है और पढ़ाई के साथ-साथ वह अपने खाली समय में पड़ोस के एक दुकान पर इमिटेशन ज्वेलरी का काम भी करती थी। उसी दुकान पर आरोपी भी काम करने आता था जो उसी इलाके का रहने वाला था। साथ काम करने के चलते दोनों के बीच जान पहचान थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही जान-पहचान एक दिन काले साये में बदल जाएगी।