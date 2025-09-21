19 साल के युवक ने 16 साल की लड़की से किया रेप, पीड़िता हुई गर्भवती तो…

मुंबई में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। शहर के दिंडोशी इलाके में 19 साल के युवक के एक 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दिंडोशी पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।
पीड़िता 11वीं क्लास में पढ़ती है और पढ़ाई के साथ-साथ वह अपने खाली समय में पड़ोस के एक दुकान पर इमिटेशन ज्वेलरी का काम भी करती थी। उसी दुकान पर आरोपी भी काम करने आता था जो उसी इलाके का रहने वाला था। साथ काम करने के चलते दोनों के बीच जान पहचान थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही जान-पहचान एक दिन काले साये में बदल जाएगी।
एक दिन मौका देखते हुए आरोपी ने अकेलेपन का फायदा उठाया और लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया। घटना के बाद लड़की डर गई और अपने माता पिता को कुछ बता नहीं पाई लेकिन कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती है जिसके बाद उसने परिवार को अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात बताई।
मामले की जानकारी मिलते ही पीड़िता के माता पिता ने तुरंत दिंडोशी पुलिस स्टेशन पहुंच आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65 (1) और 88 के तहत, साथ ही पोक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु की।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक की लोकेशन ट्रैक कर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने आरोपी को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है। दिंडोशी पुलिस ने परिवार को हर संभव सहारा देने का भरोसा दिया है।