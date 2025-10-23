मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, दाऊद गैंग से जुड़ा 256 करोड़ का ड्रग रैकेट ध्वस्त, एक आरोपी गिरफ्तार

दाऊद गैंग से जुड़ा ड्रग रैकेट एक्सपोज्ड
मुंबई क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करी के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए कुख्यात तस्कर सलीम डोला के करीबी सहयोगी मोहम्मद सलीम सुहेल शेख को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया है। यह नेटवर्क महाराष्ट्र के सांगली जिले में चल रही मेफेड्रोन (MD) ड्रग फैक्ट्री से जुड़ा था, जिसके तार दुबई तक फैले हुए थे। कार्रवाई में 256 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का माल जब्त किया गया और 15 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया।
जानकारी के अनुसार, 16 फरवरी 2024 को क्राइम ब्रांच की यूनिट-7 को खुफिया इनपुट मिला कि कुर्ला में एक महिला ड्रग्स की तस्करी कर रही है। छापेमारी में परवीन बानो गुलाम शेख को 641 ग्राम मेफेड्रोन (कीमत: 12.20 लाख रुपये) और 12 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में परवीन ने खुलासा किया कि ड्रग्स सलीम शेख और सलीम डोला के नेटवर्क से मुंबई के साजिद मोहम्मद आसिफ शेख उर्फ डैब्ज के जरिए खरीदी गई थी। इसके बाद पुलिस ने साजिद को मिरा रोड से दबोच लिया। उसके पास से 3 किलो मेफेड्रोन (कीमत: 6 करोड़ रुपये) और 3.68 लाख नकद बरामद हुए।
जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि सलीम शेख दुबई से पूरे नेटवर्क को चला रहा था। इसका मुख्य केंद्र सांगली जिले की मेफेड्रोन फैक्ट्री थी। 25 मार्च 2024 को क्राइम ब्रांच ने सांगली में धावा बोलकर 122.5 किलो मेफेड्रोन (कीमत: 245 करोड़ रुपये) कच्चा माल, मशीनरी, वाहन 6 आरोपी जब्त किए। पुलिस को शक है कि फैक्ट्री का कच्चा माल यूएई की एक केमिकल कंपनी से मंगवाया जाता था।
मोहम्मद सलीम सुहेल शेख के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। कुछ हफ्ते पहले उसे यूएई में गिरफ्तार किया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 अक्टूबर 2025 को मुंबई लाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यह कार्रवाई ड्रग तस्करी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है।"
