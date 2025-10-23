मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, दाऊद गैंग से जुड़ा 256 करोड़ का ड्रग रैकेट ध्वस्त, एक आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, 16 फरवरी 2024 को क्राइम ब्रांच की यूनिट-7 को खुफिया इनपुट मिला कि कुर्ला में एक महिला ड्रग्स की तस्करी कर रही है। छापेमारी में परवीन बानो गुलाम शेख को 641 ग्राम मेफेड्रोन (कीमत: 12.20 लाख रुपये) और 12 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में परवीन ने खुलासा किया कि ड्रग्स सलीम शेख और सलीम डोला के नेटवर्क से मुंबई के साजिद मोहम्मद आसिफ शेख उर्फ डैब्ज के जरिए खरीदी गई थी। इसके बाद पुलिस ने साजिद को मिरा रोड से दबोच लिया। उसके पास से 3 किलो मेफेड्रोन (कीमत: 6 करोड़ रुपये) और 3.68 लाख नकद बरामद हुए।