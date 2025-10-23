Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, दाऊद गैंग से जुड़ा 256 करोड़ का ड्रग रैकेट ध्वस्त, एक आरोपी गिरफ्तार

मुंबई क्राइम ब्रांच ने दुबई से कुख्यात तस्कर सलीम डोला के सहयोगी मोहम्मद सलीम सुहेल शेख को गिरफ्तार कर 256 करोड़ रुपये की ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।

2 min read

मुंबई

image

Devika Chatraj

Oct 23, 2025

दाऊद गैंग से जुड़ा ड्रग रैकेट एक्सपोज्ड

मुंबई क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करी के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए कुख्यात तस्कर सलीम डोला के करीबी सहयोगी मोहम्मद सलीम सुहेल शेख को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया है। यह नेटवर्क महाराष्ट्र के सांगली जिले में चल रही मेफेड्रोन (MD) ड्रग फैक्ट्री से जुड़ा था, जिसके तार दुबई तक फैले हुए थे। कार्रवाई में 256 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का माल जब्त किया गया और 15 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया।

कुर्ला से शुरू हुई जांच

जानकारी के अनुसार, 16 फरवरी 2024 को क्राइम ब्रांच की यूनिट-7 को खुफिया इनपुट मिला कि कुर्ला में एक महिला ड्रग्स की तस्करी कर रही है। छापेमारी में परवीन बानो गुलाम शेख को 641 ग्राम मेफेड्रोन (कीमत: 12.20 लाख रुपये) और 12 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में परवीन ने खुलासा किया कि ड्रग्स सलीम शेख और सलीम डोला के नेटवर्क से मुंबई के साजिद मोहम्मद आसिफ शेख उर्फ डैब्ज के जरिए खरीदी गई थी। इसके बाद पुलिस ने साजिद को मिरा रोड से दबोच लिया। उसके पास से 3 किलो मेफेड्रोन (कीमत: 6 करोड़ रुपये) और 3.68 लाख नकद बरामद हुए।

245 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश

जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि सलीम शेख दुबई से पूरे नेटवर्क को चला रहा था। इसका मुख्य केंद्र सांगली जिले की मेफेड्रोन फैक्ट्री थी। 25 मार्च 2024 को क्राइम ब्रांच ने सांगली में धावा बोलकर 122.5 किलो मेफेड्रोन (कीमत: 245 करोड़ रुपये) कच्चा माल, मशीनरी, वाहन 6 आरोपी जब्त किए। पुलिस को शक है कि फैक्ट्री का कच्चा माल यूएई की एक केमिकल कंपनी से मंगवाया जाता था।

दुबई से प्रत्यर्पण

मोहम्मद सलीम सुहेल शेख के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। कुछ हफ्ते पहले उसे यूएई में गिरफ्तार किया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 अक्टूबर 2025 को मुंबई लाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

ड्रग्स के खिलाफ सख्ती जारी

क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यह कार्रवाई ड्रग तस्करी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 04:41 pm

Hindi News / National News / मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, दाऊद गैंग से जुड़ा 256 करोड़ का ड्रग रैकेट ध्वस्त, एक आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जम्मू कश्मीर विधानसभा में NC और BJP विधायकों के बीच हुई जोरदार तकरार, जानें पूरा मामला

राष्ट्रीय

भारत से लड़ना कोई खेल नहीं: सेना 9 अरब डॉलर की मिसाइलें और तोपें खरीदेगी, जानें क्या है DRDO की भूमिका

India Defense Deals
राष्ट्रीय

RJD का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी: जेपी नड्डा का महागठबंधन पर तीखा हमला

BJP National President JP Nadda
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को क्यों बनाया सीएम फेस,एनडीए में खलबली,जानें क्या है गहलोत का सियासी खेल

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: क्या है डबल ‘M’ फैक्टर, जो इस बार चुनाव में डालेगा सबसे ज्यादा प्रभाव

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.