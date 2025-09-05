बम बलास्ट की धमकी के बीच गणेश विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट पर, शहर में 21 हजार से ज्यादा जवान तैनात

मुंबई में हर साल धूमधाम से गणेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान शहर में हजारों की संख्या में गणेश पंडाल लगाए जाते है और लाखों की संख्या में शहर और शहर के बाहर से लोग गणपती बप्पा के दर्शन करने पहुंचते है। इसी तरह गणेश विसर्जन वाले दिन भी भारी संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सभी पंडालों से बप्पा निकल कर विसर्जन के लिए ले जाए जाते है और इस दौरान की शहर की सड़को का चप्पा चप्पा जाम रहता है। इस साल शनिवार को अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन होगा। इस दौरान शहर में व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए है।