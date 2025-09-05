बम बलास्ट की धमकी के बीच गणेश विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट पर, शहर में 21 हजार से ज्यादा जवान तैनात

मुंबई में हर साल धूमधाम से गणेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान शहर में हजारों की संख्या में गणेश पंडाल लगाए जाते है और लाखों की संख्या में शहर और शहर के बाहर से लोग गणपती बप्पा के दर्शन करने पहुंचते है। इसी तरह गणेश विसर्जन वाले दिन भी भारी संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सभी पंडालों से बप्पा निकल कर विसर्जन के लिए ले जाए जाते है और इस दौरान की शहर की सड़को का चप्पा चप्पा जाम रहता है। इस साल शनिवार को अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन होगा। इस दौरान शहर में व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए है।
मुंबई पुलिस को शुक्रवार को शहर में कई जगह बम धमाके करने की धमकी मिली थी, जिसके बाद शहर की सुरक्षा को कई गुणा बढ़ा दिया गया है। विसर्जन के दिन यातायात को लेकर भी एक खास प्लान तैयार किया गया है। मुंबई के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) सत्यनारायण चौधरी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि, विसर्जन के भव्य आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी 21 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों के कंधों पर सौंपी गई है।
चौधरी ने यह भी बताया कि 10 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 40 डीसीपी और 61 एसीपी गणेशोत्सव के दौरान तैनात रहेंगे। इसके अलावा, 3 हजार इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और 18 हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी होगी। उन्होंने आगे कहा, गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव घोषित किया गया है और इसके लिए मुंबई पुलिस ने पालिका के साथ मिलकर विशेष बंदोबस्त तैयार किया है। मुंबई में इस साल 6,500 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हैं। विसर्जन व्यवस्था के लिए 65 प्राकृतिक विसर्जन स्थल, जबकि 205 कृत्रिम तलाब बनाए गए हैं। फिलहाल, विसर्जन मार्गों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है।
चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य रिजर्व पुलिस बल की 14 टुकड़ियों के अलावा 4 रैपिड एक्शन फोर्स और 3 दंगा नियंत्रण दस्ते की टुकड़ियां होंगी। निगरानी के लिए शहर में 10 हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और साथ ही ड्रोन की मदद से भी मुंबई की निगरानी की जाएगी। इस दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा।