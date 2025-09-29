नाबालिग से छेड़छाड़ पर पुलिस का एक्शन, गिरफ्तार किया आरोपी

नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)
मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में फरार आरोपी को 10 दिन की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 20 वर्षीय पप्पू जगिल नायक के रूप में हुई, जो मूल रूप से ओडिशा के गंजम जिले का रहने वाला है और विले पार्ले में मजदूरी का काम करता था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
घटना 16 सितंबर 2025 की रात करीब 9:20 बजे की है। पीड़िता, जो 10वीं कक्षा की छात्रा है, घरेलू सामान खरीदकर घर लौट रही थी। इसी दौरान पप्पू नायक ने पीछे से आकर उसकी आंखें हाथ से ढक दीं और गलत तरीके से छूकर फरार हो गया। घबराई हुई छात्रा ने घर पहुंचकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की। विशेष टीम गठित कर इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और स्थानीय मुखबिरों की मदद ली गई। लगातार निगरानी और छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को जुहू के नेहरू नगर इलाके से गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पप्पू नायक पुलिस हिरासत में है और मामले की आगे की जांच जारी है।
सांताक्रूज पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वे लगातार सतर्क हैं और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
