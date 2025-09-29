नाबालिग से छेड़छाड़ पर पुलिस का एक्शन, गिरफ्तार किया आरोपी

मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में फरार आरोपी को 10 दिन की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 20 वर्षीय पप्पू जगिल नायक के रूप में हुई, जो मूल रूप से ओडिशा के गंजम जिले का रहने वाला है और विले पार्ले में मजदूरी का काम करता था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।