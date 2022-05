सिद्धू की जिद ने उन्हें पहुंचाया अस्पताल, अब कोर्ट में सबमिट होगी रिपोर्ट

Navjot Singh Sidhu Jail: नवजोत सिंह सिद्धू 20 मई से जेल में हैं लेकिन जेल का खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा और वो खाने से मना कर रहे हैं। अब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सिद्धू के वकील ने बताया है कि आखिर क्यों वो जेल का खाना नहीं खा रहे।

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 20 मई से पटियाला सेंट्रल जेल में हैं है। यहाँ सिद्धू ने जेल की दाल-रोटी खाने से मना कर दिया और इसके पीछे कई तर्क भी उनके वकील की तरफ से सामने आ रहे। खाना न खाने की वजह से सिद्धू को आज मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इसके बाद उनकी रिपोर्ट को कोर्ट में जमा किया जाएगा। ये जानकारी स्वयं उनके वकील ने ने दी है। नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक साल की सजा सुनाई गई है। पटियाला सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सोमवार सुबह भारी सुरक्षा के बीच पटियाला के राजिंद्र अस्पताल ले जाया गया है। वकील एचपीएस वर्मा ने कहा कि नवजोत सिद्धू ने जेल में अलग खाने की मांग की है।

Navjot Sidhu Taken To Hospital, Report To Be Submitted In Court- Lawyer