विद्रोह की आग में उबल रहा नेपाल, भारत-नेपाल बॉर्डर पर जारी किया हाई अलर्ट

यह सब 4 सितंबर को शुरू हुआ जब ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यू ट्यूब और एक्स (ट्विटर) समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सरकार का दावा था कि ये कंपनियां रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही थीं और फेक न्यूज, घृणा फैलाने और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। 'नेपो किड्स' (राजनेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ दिखाने वाले वीडियो) और भ्रष्टाचार के वायरल वीडियो ने आग में घी डाल दिया।