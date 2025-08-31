कैदियों के पुनर्वास की नई पहल, इस राज्य में पूर्व-रिलीज और पोस्ट-रिलीज काउंसलिंग की योजना शुरू

पहले चरण में, 1 सितंबर से शुरू होकर अगले चार महीनों में लगभग 350 कैदियों को शामिल किया जाएगा, जो जल्द ही रिहा होने वाले हैं। प्रत्येक कैदी को तीन काउंसलिंग सत्र प्रदान किए जाएंगे। एक रिहाई से पहले और दो रिहाई के बाद। ये सत्र कैदियों को जेल के बाहर की चुनौतियों, जैसे सामाजिक कलंक, परिवार से समर्थन की कमी और रोजगार की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करेंगे।