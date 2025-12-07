नॉर्थ गोवा में बड़ा हादसा: रेस्टोरेंट में आग लगने से 23 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आया वीडियो

गोवा के अरपोरा में हुई दर्दनाक हादसे पर DGP आलोक कुमार ने बताया कि देर रात 12:04 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिली। खबर मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इस भयानक हादसे में कुल 23 लोगों की जान चली गई। सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया है। आग कैसे लगी, इसकी जांच पुलिस कर रही है और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।