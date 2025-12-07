नॉर्थ गोवा में बड़ा हादसा: रेस्टोरेंट में आग लगने से 23 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आया वीडियो

नॉर्थ गोवा में खौफनाक हादसा: रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, 3 महिलाओं समेत 23 की मौत (इमेज सोर्स: ANI)
नॉर्थ गोवा में बड़ा हादसा: नॉर्थ गोवा के अरपोरा से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां देर रात एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई, जिसमें 23 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं।
गोवा के अरपोरा में हुई दर्दनाक हादसे पर DGP आलोक कुमार ने बताया कि देर रात 12:04 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिली। खबर मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इस भयानक हादसे में कुल 23 लोगों की जान चली गई। सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया है। आग कैसे लगी, इसकी जांच पुलिस कर रही है और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, “यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है… कुल 23 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों की जान गई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। गोवा सरकार की ओर से मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा… गोवा के इतिहास में पर्यटन स्तर पर इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है।”
