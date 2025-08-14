पश्चिम बंगाल में लटका मिला नर्स का शव, परिवार ने लगाया ये आरोप

संदिग्ध मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। दीपाली के माता-पिता सड़क पर धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग की। मृतका की मां ने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। मेरी बेटी प्रशिक्षण के लिए आई थी। वह स्वस्थ और अच्छी लड़की थी। पुलिस को पता लगाना होगा कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। उसकी हत्या की गई है। हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले।"