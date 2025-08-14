पश्चिम बंगाल में लटका मिला नर्स का शव, परिवार ने लगाया ये आरोप

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगुर क्षेत्र में गुरुवार को उस समय तनाव फैल गया, जब एक निजी नर्सिंग होम में एक प्रशिक्षु नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। मृतका की पहचान नंदीग्राम, पूर्व मेदिनीपुर निवासी दीपाली जाना के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, दीपाली का शव बुधवार रात नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में छत से लटका हुआ पाया गया। दीपाली ने पिछले साल बेंगलुरु के एक नर्सिंग संस्थान से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जीएनएम) का तीन साल का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया था और तीन दिन पहले ही इस निजी नर्सिंग होम में प्रशिक्षु नर्स के रूप में शामिल हुई थी।
नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने सबसे पहले शव देखा और स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। हुगली जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। मौत के कारण का पता लगाने के लिए हम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।"
दीपाली के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिवार ने नर्सिंग होम के मालिक और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज की है।
संदिग्ध मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। दीपाली के माता-पिता सड़क पर धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग की। मृतका की मां ने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। मेरी बेटी प्रशिक्षण के लिए आई थी। वह स्वस्थ और अच्छी लड़की थी। पुलिस को पता लगाना होगा कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। उसकी हत्या की गई है। हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले।"
यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब हाल ही में राज्य में आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले की पहली बरसी मनाई गई थी। इस घटना ने क्षेत्र में तनाव और आक्रोश को और बढ़ा दिया है।
पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग और मृतका का परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।