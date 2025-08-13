भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी की जमानत रद्द, जूनियर पहलवान की हत्या का है दोषी

हाल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 हजार के बॉन्ड और इसी राशि के जमानतदारों की गारंटी पर सुशील को जमानत पर रिहा कर दिया था। सुशील को जमानत मिलने पर सागर के पिता अशोक धनखड़ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और जमानत रद्द करने की मांग की थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की जमानत रद्द कर दी है। सागर धनखड़ के पिता ने सुशील पर आरोप लगाया था कि पहले भी जमानत पर जेल से बाहर रहते हुए उन्होंने गवाहों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही सुशील पर पीड़ित परिवार पर भी समझौते का दबाव बनाने का आरोप है। अशोक धनखड़ दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल रह चुके है।