दिल्ली में पटाखों पर पुलिस का सख्त पहरा, 1400 किलो से अधिक पटाखे बरामद, 4 धंधेबाज गिरफ्तार

वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा है। इसके बाद भी लोग चोरी-छिपे पटाखों की खरीद-बिक्री करते हैं। दिवाली नजदीक आने पर यह खरीद-ब्रिकी और बढ़ गई है। इस बीच पुलिस ने चार धंधेबाजों को 1400 किलो से अधिक पटाखे के साथ पकड़ा है।

Over 1400 kg Firecrackers Recovered, four Arrested in Delhi