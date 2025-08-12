पाकिस्तान की ओछी हरकत: भारतीय डिप्लोमैट्स के घरों में गैस सप्लाई रोकी, स्थानीय सप्लायर्स को भी सिलेंडर बेचने से किया मना

ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान एक के बाद एक गिरी हुई हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान ने अब इस्लामाबाद में रह रहे भारतीय डिप्लोमैट्स के घरों में गैस की सप्लाई रोकने के आदेश दे दिए है। साथ ही स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को गैस सिलेंडर बेचने से मना कर दिया गया है। गैस के साथ साथ डिप्लोमैट्स को मिनरल वाटर और न्यूजपेपर की सप्लाई देने पर भी पाक ने प्रतिबंध लगा दिया है।
भारतीय डिप्लोमैट्स की बुनियादी जरूरतों पर पाकिस्तान रोक लगा रहा है जिसके चलते उनका वहां रहना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान की यह हरकतें वियना कन्वेंशन का उल्लघंन है जो कि दुतावास के अधिकारियों को सम्मान और सुरक्षा देता है। सूत्रों की मानें तो पाक ने यह कदम आईएसआई के कहने पर उठाए है। हालांकि पाकिस्तान की इन हरकतों पर भारत भी चुप नहीं बैठा और जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स की न्यूजपेपर सप्लाई को बंद कर दिया।
2019 में भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने ऐसी ही हरकतें की थी। इस दौरान डिप्लोमैट्स का लगातार पीछा किया गया था और उन्हें फर्जी फोन कॉल कर के परेशान किया जाता था। जिसके बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी घटिया हरकतें शुरु कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हाल ही में पाकिस्तान में भारतीय डिप्लोमैट्स को परेशान करने की 19-20 घटनाएं हुई है जिसके बाद भारतीय उच्चायोग पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से इस मुद्दे पर चर्चा की है।
पहलगाम में हुए आतंकि हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करते हुए पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को रोक दिया था। भारत के इस कदम के विरोध में इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमकर हंगामा किया गया। सैंकड़ों की संख्या में लोग भारतीय हाई कमीशन के बाहर इकट्ठा होकर भारत विरोधी नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने गेट कूदकर अंदर जाने की कोशिश भी की। पाकिस्तान पर इस दौरान जानबूझ कर भारतीय हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा हटाने का आरोप लगा था।