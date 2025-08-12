पाकिस्तान की ओछी हरकत: भारतीय डिप्लोमैट्स के घरों में गैस सप्लाई रोकी, स्थानीय सप्लायर्स को भी सिलेंडर बेचने से किया मना

पहलगाम में हुए आतंकि हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करते हुए पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को रोक दिया था। भारत के इस कदम के विरोध में इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमकर हंगामा किया गया। सैंकड़ों की संख्या में लोग भारतीय हाई कमीशन के बाहर इकट्ठा होकर भारत विरोधी नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने गेट कूदकर अंदर जाने की कोशिश भी की। पाकिस्तान पर इस दौरान जानबूझ कर भारतीय हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा हटाने का आरोप लगा था।