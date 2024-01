Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Jan 20, 2024 09:58:31 am

अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम घट सकते है। 05 से 10 रुपए लीटर तक प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे। दिसंबर तिमाही नतीजों के बाद तेल कंपनियां दाम घटाने पर फैसला लेंगी।

Petrol and diesel will be cheaper : अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अगले महीने यानी फरवरी में पेट्रोल-डीजल के रेट में कटौती का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम प्रति लीटर 5 से 10 रुपए तक घटाने पर विचार कर रही हैं। कंपनियों को हुए मोटे मुनाफे को देखते हुए लोगों को राहत दी जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि तेल कंपनियों को वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में तगड़ा मुनाफा हुआ है और यह दिसंबर 2023 तिमाही में 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो सितंबर तिमाही में 57,091.87 करोड़ रुपए था।