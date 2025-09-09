Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM Kisan Yojana: ई-केवाईसी समेत ये जरुरी काम निपटा लें किसान, 21वीं किस्त के अटक सकते हैं पैसे

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसान जल्द से जल्द ये काम करवा लें वरना 21वीं किस्त अटक सकती है।

भारत

Devika Chatraj

Sep 09, 2025

PM Kisan Yojana
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (AI Generated Image)

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में 2,000 रुपये के रूप में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन, अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं, तो कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे करना अनिवार्य है, वरना आपकी 21वीं किस्त अटक सकती है।

ई-केवाईसी (e-KYC) है जरुरी

    ई-केवाईसी इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो आपकी किस्त रुक सकती है।

    कैसे करें ई-केवाईसी?

    ऑनलाइन प्रक्रिया

    • पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
    • 'Farmer’s Corner' में 'e-KYC' विकल्प पर क्लिक करें।
    • अपना आधार नंबर दर्ज करें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए सत्यापन करें।
    • वैकल्पिक रूप से, पीएम किसान मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी ई-केवाईसी कर सकते हैं।

    ऑफलाइन प्रक्रिया

    अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर जाएं। वहां बायोमेट्रिक (Fingerprint) आधारित ई-केवाईसी कराई जा सकती है। आधार कार्ड साथ ले जाना न भूलें।

    आधार को बैंक खाते से लिंक करें

      • आपके बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। अगर यह लिंक नहीं है, तो डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए पैसा आपके खाते में नहीं आएगा।
      • अपने बैंक की शाखा में जाएं और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करें।
      • सुनिश्चित करें कि आपके खाते में डीबीटी का विकल्प सक्रिय है।

      भू-सत्यापन (Land Verification)

        किसानों को अपनी जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन कराना भी जरूरी है। अगर भूलेख सत्यापन नहीं हुआ है, तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसके लिए अपने तहसील कार्यालय या संबंधित राजस्व विभाग से संपर्क करें। पीएम किसान पोर्टल पर भी भूलेख अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध है।

        सही जानकारी सुनिश्चित करें

          योजना में रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई जानकारी, जैसे नाम, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि, पूरी तरह सही होनी चाहिए। गलत जानकारी के कारण भी किस्त रुक सकती है। पीएम किसान पोर्टल पर 'Beneficiary Status' चेक करें और कोई त्रुटि हो तो सुधार लें।

          21वीं किस्त कब आएगी?

          मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है, क्योंकि हर किस्त चार महीने के अंतराल पर आती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है।

          किसानों के लिए नई सुविधा

          कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। इस पोर्टल के जरिए किसान अपनी समस्याएं दर्ज कर सकेंगे और उनका त्वरित समाधान होगा।

          खबर शेयर करें:

          Published on:

          09 Sept 2025 12:33 pm

          Hindi News / National News / PM Kisan Yojana: ई-केवाईसी समेत ये जरुरी काम निपटा लें किसान, 21वीं किस्त के अटक सकते हैं पैसे

          ट्रेंडिंग वीडियो

          Play Store

          DOWNLOAD ON

          Play Store

          App Store

          DOWNLOAD ON

          App Store

          TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
          Patrika Site Logo

          Trending Topics

          Asia Cup 2025

          PM Modi

          Bihar Elections 2025

          Top Categories

          राष्ट्रीय

          मनोरंजन

          स्वास्थ्य

          राजस्थान

          मध्य प्रदेश

          Legal

          Grievance Policy

          This website follows the DNPA’s code of conduct

          Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

          Privacy Policy

          About Us

          Code of Conduct

          RSS

          Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.