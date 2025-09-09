PM Kisan Yojana: ई-केवाईसी समेत ये जरुरी काम निपटा लें किसान, 21वीं किस्त के अटक सकते हैं पैसे

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में 2,000 रुपये के रूप में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन, अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं, तो कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे करना अनिवार्य है, वरना आपकी 21वीं किस्त अटक सकती है।
ई-केवाईसी इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो आपकी किस्त रुक सकती है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
ऑफलाइन प्रक्रिया
अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर जाएं। वहां बायोमेट्रिक (Fingerprint) आधारित ई-केवाईसी कराई जा सकती है। आधार कार्ड साथ ले जाना न भूलें।
किसानों को अपनी जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन कराना भी जरूरी है। अगर भूलेख सत्यापन नहीं हुआ है, तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसके लिए अपने तहसील कार्यालय या संबंधित राजस्व विभाग से संपर्क करें। पीएम किसान पोर्टल पर भी भूलेख अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध है।
योजना में रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई जानकारी, जैसे नाम, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि, पूरी तरह सही होनी चाहिए। गलत जानकारी के कारण भी किस्त रुक सकती है। पीएम किसान पोर्टल पर 'Beneficiary Status' चेक करें और कोई त्रुटि हो तो सुधार लें।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है, क्योंकि हर किस्त चार महीने के अंतराल पर आती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। इस पोर्टल के जरिए किसान अपनी समस्याएं दर्ज कर सकेंगे और उनका त्वरित समाधान होगा।