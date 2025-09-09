PM Kisan Yojana: ई-केवाईसी समेत ये जरुरी काम निपटा लें किसान, 21वीं किस्त के अटक सकते हैं पैसे

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में 2,000 रुपये के रूप में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन, अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं, तो कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे करना अनिवार्य है, वरना आपकी 21वीं किस्त अटक सकती है।