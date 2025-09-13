PM Kisan Yojna: 21वीं किस्त आने से पहले बड़ा झटका, अब से इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

वेबसाइट के मुताबिक, 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने या उस पर मालिकाना हक पाने वाले किसानों के साथ साथ वह किसान परिवार जिनके एक से अधिक सदस्य जैसे पति-पत्नी या पेरेंट्स के साथ 18 साल से ऊपर के युवा या नाबालिग बच्चे एक ही समय में इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे सभी किसानों को फिजिकल वेरीफिकेशन पूरा होने तक अगली किस्त नहीं मिलेगी। इस योजना के तहत अब तक सरकार 20 किस्ते जारी कर चुकी है। इसकी आखिरी किस्त पिछले महीने 2 अगस्त को जारी की गई थी, जिसके जरिए लगभग 9 करोड़ से भी अधिक किसानों के खाते में 2000 हजार रुपये जमा किए गए थे।