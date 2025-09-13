Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM Kisan Yojna: 21वीं किस्त आने से पहले बड़ा झटका, अब से इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने से पहले वेबसाइट में अपडेट किया गया है। आइए जानते है अब किन किसानों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ।

भारत

Himadri Joshi

Sep 13, 2025

PM Kisan Yojana
PM Kisan Yojana

इस साल देश के कई हिस्सों में अनुमान से कई अधिक बारिश हुई है जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में करोड़ो रुपये की फसलें बर्बाद हो गई। पंजाब जैसे राज्यों में तो बारिश के चलते इतनी भीषण बाढ़ आई कि पूरे राज्य की फसले उसमें बह गई। इन हालातों के चलते किसानों को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद अपनी जमीनों की हालत सुधारने और फिर से फसलें उगाने के लिए किसानों को इस समय आर्थिक सहायता की भी काफी जरुरत है।

करोड़ो किसान उठा रहे योजना का लाभ

इस दौरान सरकार ने पीड़ित किसानों की सहायता के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। लेकिन इसी के साथ पीएम किसान योजना से मिलने वाली अगली किस्त भी किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। यह योजना साल 2018 में शुरु की गई थी और इसमें किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसे किसानों को 2-2 हजार की तीन किस्तो के जरिए मिलते है। वर्तमान में करोड़ो किसान इस योजना का लाभ उठा रहे है और बहुत जल्द इसकी 21वीं किस्त भी जारी होने वाली है।

ये भी पढ़ें

PM Kisan योजना की सिर्फ किस्त ही नहीं…किसानों को सरकार देती है 36000 की पेंशन, ऐसे उठाए फायदा
राष्ट्रीय
image

अगली किस्त से पहले वेबसाइट पर अपडेट

लेकिन अगली किस्त जारी होने से पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर कई बदलाव किए गए है। इस तरह के अपडेट अक्सर वेबसाइट पर किए जाते है और इनके जरिए आने वाली किस्त और उससे जुड़े आवश्यक कामों की जानकारी दी जाती है। अब एक बार फिर इस वेबसाइट पर नई अपडेट दी गई है, जिसमें उन बताया गया है कि कौन से किसान अगली किस्त का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

अब इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

वेबसाइट के मुताबिक, 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने या उस पर मालिकाना हक पाने वाले किसानों के साथ साथ वह किसान परिवार जिनके एक से अधिक सदस्य जैसे पति-पत्नी या पेरेंट्स के साथ 18 साल से ऊपर के युवा या नाबालिग बच्चे एक ही समय में इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे सभी किसानों को फिजिकल वेरीफिकेशन पूरा होने तक अगली किस्त नहीं मिलेगी। इस योजना के तहत अब तक सरकार 20 किस्ते जारी कर चुकी है। इसकी आखिरी किस्त पिछले महीने 2 अगस्त को जारी की गई थी, जिसके जरिए लगभग 9 करोड़ से भी अधिक किसानों के खाते में 2000 हजार रुपये जमा किए गए थे।

दिवाली पर जारी हो सकती है अगली किस्त

पीएम किसान योजना की सभी किस्ते पीएम मोदी खुद जारी करते है। इसकी 20वीं किस्त को पीएम ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के मंच से जारी किया था। यहां पीएम ने डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2 हजार रुपये भेजे थे। अब उम्मीद है कि इस योजना की अगली किस्त दिवाली या उससे पहले जारी कर दी जाएगी। यह मोदी सरकारा का किसानों के लिए दिवाली गिफ्ट हो सकता है। हालांकि इससे जुड़ी कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Sept 2025 05:22 pm

Hindi News / National News / PM Kisan Yojna: 21वीं किस्त आने से पहले बड़ा झटका, अब से इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.