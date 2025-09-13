PM Kisan Yojna: 21वीं किस्त आने से पहले बड़ा झटका, अब से इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

इस साल देश के कई हिस्सों में अनुमान से कई अधिक बारिश हुई है जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में करोड़ो रुपये की फसलें बर्बाद हो गई। पंजाब जैसे राज्यों में तो बारिश के चलते इतनी भीषण बाढ़ आई कि पूरे राज्य की फसले उसमें बह गई। इन हालातों के चलते किसानों को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद अपनी जमीनों की हालत सुधारने और फिर से फसलें उगाने के लिए किसानों को इस समय आर्थिक सहायता की भी काफी जरुरत है।
इस दौरान सरकार ने पीड़ित किसानों की सहायता के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। लेकिन इसी के साथ पीएम किसान योजना से मिलने वाली अगली किस्त भी किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। यह योजना साल 2018 में शुरु की गई थी और इसमें किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसे किसानों को 2-2 हजार की तीन किस्तो के जरिए मिलते है। वर्तमान में करोड़ो किसान इस योजना का लाभ उठा रहे है और बहुत जल्द इसकी 21वीं किस्त भी जारी होने वाली है।
लेकिन अगली किस्त जारी होने से पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर कई बदलाव किए गए है। इस तरह के अपडेट अक्सर वेबसाइट पर किए जाते है और इनके जरिए आने वाली किस्त और उससे जुड़े आवश्यक कामों की जानकारी दी जाती है। अब एक बार फिर इस वेबसाइट पर नई अपडेट दी गई है, जिसमें उन बताया गया है कि कौन से किसान अगली किस्त का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
वेबसाइट के मुताबिक, 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने या उस पर मालिकाना हक पाने वाले किसानों के साथ साथ वह किसान परिवार जिनके एक से अधिक सदस्य जैसे पति-पत्नी या पेरेंट्स के साथ 18 साल से ऊपर के युवा या नाबालिग बच्चे एक ही समय में इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे सभी किसानों को फिजिकल वेरीफिकेशन पूरा होने तक अगली किस्त नहीं मिलेगी। इस योजना के तहत अब तक सरकार 20 किस्ते जारी कर चुकी है। इसकी आखिरी किस्त पिछले महीने 2 अगस्त को जारी की गई थी, जिसके जरिए लगभग 9 करोड़ से भी अधिक किसानों के खाते में 2000 हजार रुपये जमा किए गए थे।
पीएम किसान योजना की सभी किस्ते पीएम मोदी खुद जारी करते है। इसकी 20वीं किस्त को पीएम ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के मंच से जारी किया था। यहां पीएम ने डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2 हजार रुपये भेजे थे। अब उम्मीद है कि इस योजना की अगली किस्त दिवाली या उससे पहले जारी कर दी जाएगी। यह मोदी सरकारा का किसानों के लिए दिवाली गिफ्ट हो सकता है। हालांकि इससे जुड़ी कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।