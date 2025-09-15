Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बिहार में PM Modi की बड़ी सौगात, 36 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

PM Modi Bihar Visit: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया जिले में आयोजित एक विशाल रैली को सम्बोधित करते हुए 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

पटना

Devika Chatraj

Sep 15, 2025

PM Modi Bihar Visit
बिहार में पीएम मोदी की 36 हजार करोड़ सौगात (X)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। सोमवार (आज) को पूर्णिया जिले में आयोजित एक विशाल रैली में पीएम मोदी ने करीब 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यह कदम बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को नई गति देने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पीएम मोदी ने किया रैली का संबोधन

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, "बिहार का विकास भारत के विकास का आधार है। पिछले 11 वर्षों में हमने बिहार को 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। आज एक और नया अध्याय जोड़ते हुए हम पूर्वोत्तर बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।" उन्होंने मखाना उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि बिहार के मखाना को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का समय आ गया है।

प्रमुख परियोजनाएं जो बिहार को मिलीं

  • भागलपुर में 25,000 करोड़ का थर्मल पावर प्रोजेक्ट: बिहार का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का निवेश। यह 3x800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट पिरपैंती में स्थापित होगा, जो ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाएगा।
  • कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट (फेज 1): 2,680 करोड़ रुपये की लागत से पूर्वोत्तर बिहार में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इससे लाखों किसानों को लाभ होगा।
  • राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन: बिहार में मखाना उत्पादन के 90% हिस्से को मान्यता देते हुए स्थापित। यह बोर्ड उत्पादन, तकनीक, मूल्य संवर्धन, विपणन और निर्यात पर फोकस करेगा, जिससे स्थानीय किसानों की आय दोगुनी हो सकेगी।
  • पूर्णिया एयरपोर्ट का नया इंटरिम टर्मिनल भवन: हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उद्घाटित। इससे क्षेत्र में यात्री क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

अन्य परियोजनाएं

रेल, सड़क, ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास, जिनमें 500 करोड़ रुपये का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड वितरण भी शामिल है, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगा।

चुनाव से पहले बड़ा कदम

यह दौरा बिहार चुनावी माहौल में एनडीए सरकार के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। विपक्षी दल आरजेडी ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए हमला बोला है। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए थे, लेकिन पीएम के इस दौरे से विकास के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है।

