बिहार में PM Modi की बड़ी सौगात, 36 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। सोमवार (आज) को पूर्णिया जिले में आयोजित एक विशाल रैली में पीएम मोदी ने करीब 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यह कदम बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को नई गति देने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, "बिहार का विकास भारत के विकास का आधार है। पिछले 11 वर्षों में हमने बिहार को 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। आज एक और नया अध्याय जोड़ते हुए हम पूर्वोत्तर बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।" उन्होंने मखाना उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि बिहार के मखाना को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का समय आ गया है।
रेल, सड़क, ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास, जिनमें 500 करोड़ रुपये का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड वितरण भी शामिल है, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगा।
यह दौरा बिहार चुनावी माहौल में एनडीए सरकार के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। विपक्षी दल आरजेडी ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए हमला बोला है। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए थे, लेकिन पीएम के इस दौरे से विकास के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है।