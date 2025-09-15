बिहार में PM Modi की बड़ी सौगात, 36 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। सोमवार (आज) को पूर्णिया जिले में आयोजित एक विशाल रैली में पीएम मोदी ने करीब 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यह कदम बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को नई गति देने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।