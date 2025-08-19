NDA संसदीय दल की बैठक में सीपी राधाकृष्णन को PM मोदी ने किया सम्मानित

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) संसदीय दल की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को सम्मानित किया। साथ ही, उन्होंने राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से औपचारिक परिचय भी कराया।
बैठक में पीएम मोदी ने राधाकृष्णन की प्रशंसा करते हुए उन्हें ओबीसी समाज से आने वाला जमीनी और सहज नेता बताया। उन्होंने कहा, "सीपी राधाकृष्णन ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ एक विशेष पहचान बनाई है। तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर उनके द्वारा किए गए कार्य उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"
प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से अपील की कि वे उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन का समर्थन करें ताकि यह चुनाव सर्वसम्मति से हो सके। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी दलों के नेताओं से इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि एनडीए सांसदों ने राधाकृष्णन का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया।
राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, जिसके चलते उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है।
बैठक में पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते (इंडस वाटर ट्रीटी) पर भी चर्चा की और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समझौते के तहत भारत का 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया गया, जो किसानों के हितों के खिलाफ था। एनडीए के सहयोगी दलों, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), शिवसेना, और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।