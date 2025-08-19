NDA संसदीय दल की बैठक में सीपी राधाकृष्णन को PM मोदी ने किया सम्मानित

बैठक में पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते (इंडस वाटर ट्रीटी) पर भी चर्चा की और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समझौते के तहत भारत का 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया गया, जो किसानों के हितों के खिलाफ था। एनडीए के सहयोगी दलों, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), शिवसेना, और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।