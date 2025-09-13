मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, कहा- यह हौसलों और हिम्मत की धरती, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर है। 13 से 15 सितंबर तक चलने वाले इस दौरे के पहले दिन आज पीएम सबसे पहले मिजोरम पहुंचे थे, जहां उन्होंने मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम से रवाना होकर अब पीएम मणिपुर पहुंच गए है, जहां पिछले दो सालों से हिंसा भड़की हुई है। कुछ ही देर पहले करीब 12 बजे पीएम इंफाल एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से वह सड़क मार्ग से होते हुए चुराचांदपुर पहुंच गए है। चुराचांदपुर में पीएम ने जनसभा में हिस्सा लिया है, जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए है। इस जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि, मणिपुर की धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है और मैं यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। आप सभी भारी बारिश के बावजूद यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया इसलिए मैंने सड़क मार्ग से आने का फैसला किया।