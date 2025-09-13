मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, कहा- यह हौसलों और हिम्मत की धरती, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर है। 13 से 15 सितंबर तक चलने वाले इस दौरे के पहले दिन आज पीएम सबसे पहले मिजोरम पहुंचे थे, जहां उन्होंने मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम से रवाना होकर अब पीएम मणिपुर पहुंच गए है, जहां पिछले दो सालों से हिंसा भड़की हुई है। कुछ ही देर पहले करीब 12 बजे पीएम इंफाल एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से वह सड़क मार्ग से होते हुए चुराचांदपुर पहुंच गए है। चुराचांदपुर में पीएम ने जनसभा में हिस्सा लिया है, जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए है। इस जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि, मणिपुर की धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है और मैं यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। आप सभी भारी बारिश के बावजूद यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया इसलिए मैंने सड़क मार्ग से आने का फैसला किया।
दरअसल, पीएम को हेलिकॉप्टर के जरिए चुराचांदपुर पहुंचना था लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें यह सफर सड़क के रास्ते तय करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने जनसभा में हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, मणिपुर के नाम में ही मणि है, ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ-ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। पीएम ने आगे कहा, भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे।
चुराचांदपुर में पीएम का भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने शहर के लोगों से भी बातचीत की। इसके बाद पीएम जनसभा में हिस्सा लेने पहुंच गए है। चुराचांदपुर से पीएम वापस इंफाल जाएंगे और वहां भी निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चुराचांदपुर और इंफाल में पीएम मोदी के आज करीब 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्धाटन करने की संभावना है। इन योजनाओं में मण्ट्रिपुखरी का सिविल सेक्रेटेरिएट, आईटी एसईजेड बिल्डिंग, नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन और चार जिलों में महिलाओं के लिए अनोखे इमा मार्केट जैसी परियोजनाएं शामिल है। इससे पहले मिजोरम में पीएम ने 9000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। जिसके बाद अब वह मणिपुर आए है, जहां चुराचांदपुर और इंफाल में वे जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
मई, 2023 में मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा के बाद पीएम का यह पहला मणिपुर दौरा है। लंबे समय से हिंसा से प्रभावित मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की आलोचना की है। पीएम मोदी के आज मणिपुर जाने पर टिप्पणी करते हुए प्रियंका ने कहा, अच्छा है पीएम ने मणिपुर जाने का फैसला लिया लेकिन उन्हें यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। प्रियंका ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जो घटनाएं वहां लंबे समय से हो रही थीं, उन्हें रोकने में काफी देरी हुई जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई। प्रियंका ने आगे कहा, किसी भी पार्टी के पीएम हो वह वहां जाते है जहां लोगों को कष्ट हो, यह भारतीय परंपरा रही है। पीएम मोदी अब इसे पूरा कर रहे है लेकिन उन्हें यह पहले सोचना चाहिए था।
प्रियंका से पहले उनके भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शुक्रवार को पीएम के मणिपुर दौरे पर प्रतिक्रिया दी थी। राहुल ने गुजरात के जूनागढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि, मणिपुर का मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा है। अच्छा है कि वो अब वहां जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल देश में मुख्य मुद्दा वोट चोर का है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी जनादेश चुरा लिए गए है और हर जगह लोग वोट चोर कह रहे हैं।
राहुल के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि, कांग्रेस कुछ भी बोलती है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मांझी ने मीडिया बातचीत के दौरान कहा, ये लोग कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। ये पहले कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा रहे हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर से ज्यादा बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है। मांझी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में सौगात देने जा रहे हैं और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।