पीएम मोदी आज 'आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा' कार्यक्रम के लाभार्थियों से करेंगे बात

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 अक्टूबर को 'आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा' कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे 'आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा' कार्यक्रम के लाभार्थियों से बात करेंगे। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी।

At 11 AM tomorrow, 23rd October, will interact with beneficiaries of the Aatmanirbhar Bharat Swayampurna Goa programme. This is an innovative effort to ensure the fruits of development reach the intended beneficiaries. https://t.co/946EFUuYfC