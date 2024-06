महिला सम्‍मान सेविंग सर्टिफिकेट स्‍कीम क्‍या है (What is Mahila Samman Saving Certificate)

महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार की ओर से महिला सम्‍मान सेविंग सर्टिफिकेट स्‍कीम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 1000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक डिपॉजिट कर सकते हैं। जमा किया गया पैसा केवल 100 के गुणकों में ही होना चाहिए। इस योजना के तहत दूसरा अकाउंट खोलने की तारीख में 3 महीने का अंतर होना चाहिए। इस योजना के तहत कई खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट अमाउंट अधिकतम 2 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए।

इतना मिलेगा ब्‍याज (How much interest will you get?)

इस योजना में ब्याज की दर 7.5% सालाना के हिसाब से है। हालांकि, ब्‍याज को तीन महीने के आधार पर जमा किया जाता है। इस योजना मैच्‍योरिटी अवधि सिर्फ 2 के टाइम की है। आंशिक निकासी की सुविधा परिपक्कता से पहले केवल एक बार के लिए ही है। हालांकि, जमा की तिथि से एक वर्ष के बाद बचे रकम का अधिकतम 40% तक हिस्‍सा निकाला जा सकता है। आप इस योजना में अगर अधिकतम 2 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो 7.50 फीसदी के ब्याज के हिसाब से ₹32044 का ब्‍याज मिलेगा। ऐसे में कुल मिलाकर दो साल में 2,32044 रुपये मैच्‍योरिटी पर दिए जाएंगे।