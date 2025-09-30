Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भगत सिंह के जन्म दिन के मौके पर उनके पुश्तैनी गांव पहुंचे पंजाब सीएम, कहा- वह हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे

शहीद भगत सिंह के जन्म दिन के मौके पर पंजाब सरकार ने उनके पुश्तैनी गांव खटकड़ कलां में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया। सीएम मान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और भगत सिंह को श्रद्वांजलि अर्पित की।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Sep 30, 2025

Punjab CM visits Bhagat Singh's ancestral village

भगत सिंह के जन्म दिन के मौके पर उनके पुश्तैनी गांव पहुंचे पंजाब सीएम (फोटों - एक्स पोस्ट)

भारत के वीर पुत्र शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंजाब में भी भगत सिंह के सम्मान में कई प्रोगाम आयोजित हुए। इस मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से भगत सिंह के पैतृक गांव, नवांशहर के खटकड़ कलां गांव में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर पंजाब सीएम भगवत मान भी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ खटकड़ कलां गांव पहुंचे और उन्होंने भगत सिंह को श्रद्वांजलि अर्पित की और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरन सीएम मान ने शहीद भगत सिंह विरासती कॉम्प्लेक्स' के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया।

मान ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बारे में जानकारी दी। मान ने लिखा, आज शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके पुश्तैनी गांव खटकड़ कलां पहुचकर श्रद्धा के फूल अर्पित किए। शहीद भगत सिंह जी को नमन किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहने का संकल्प लिया। सीएम मान ने आगे लिखा, साथ ही 'शहीद भगत सिंह विरासती कॉम्प्लेक्स' के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। शहीद हमारे देश की धरोहर हैं, उनकी विरासत को संभालना हमारा फ़र्ज़ है। हमारी क़ौम के ये वीर हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इंक़लाब ज़िंदाबाद।

सारे सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह के फोटो लगाए

सीएम मान ने यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, पंजाब सरकार भगत सिंह की सोच को आगे बढ़ाते हुए काम कर रही है। सारे सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, जब वह कलाकार थे, तब भी अक्सर खटकड़ कलां आते थे। जब भी नई कार लेते थे, तो उसे सबसे पहले यहां लेकर आते थे। उनका कहना है कि शहीदों के सपने तभी पूरे हो सकते हैं, जब थानों में बिना रिश्वत काम हो और अदालतों में लोगों को धक्के न खाने पड़ें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Sept 2025 01:20 pm

Published on:

30 Sept 2025 01:09 pm

Hindi News / National News / भगत सिंह के जन्म दिन के मौके पर उनके पुश्तैनी गांव पहुंचे पंजाब सीएम, कहा- वह हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

34 साल से भारत में रह रहा था बांग्लादेशी शख्स, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा, जानें क्या-क्या चीजें हुईं बरामद?

Bihar crime
राष्ट्रीय

भारत ने 17 साल बाद फिर शुरू किया प्रत्यर्पण, कार दुर्घटना अपराध में नागरिक को अमेरिका भेजा

extradition process with america
राष्ट्रीय

आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, संघ के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी

PM Modi
राष्ट्रीय

मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मिली बम की धमकी, IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

Indigo flight
राष्ट्रीय

करूर भगदड़ पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में फेमस यूट्यूबर गिरफ्तार

Felix Gerald
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.