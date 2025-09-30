भगत सिंह के जन्म दिन के मौके पर उनके पुश्तैनी गांव पहुंचे पंजाब सीएम, कहा- वह हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे

भारत के वीर पुत्र शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंजाब में भी भगत सिंह के सम्मान में कई प्रोगाम आयोजित हुए। इस मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से भगत सिंह के पैतृक गांव, नवांशहर के खटकड़ कलां गांव में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर पंजाब सीएम भगवत मान भी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ खटकड़ कलां गांव पहुंचे और उन्होंने भगत सिंह को श्रद्वांजलि अर्पित की और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरन सीएम मान ने शहीद भगत सिंह विरासती कॉम्प्लेक्स' के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया।